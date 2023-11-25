مباراة وست بروميتش ألبيون ضد إبسويتش تاون
السبت 25 نوفمبر 2023 على الساعة 17:00
الملعب: ذا هاوثورنز
القنوات الناقلة : 25-11-2023 - 19:30--
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