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مباراة أولمبيك ليون ضد ليل

الأحد 26 نوفمبر 2023 على الساعة 19:00

أولمبيك ليون

20

انتهت

ليل

الملعب:

القنوات الناقلة : beIN SPORTS 4 HD--26-11-2023 - 21:45

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