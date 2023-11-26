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مباراة فنرباهتشة ضد فاتح كاراجومروك

الأحد 26 نوفمبر 2023 على الساعة 16:00

فنرباهتشة

12

انتهت

فاتح كاراجومروك

الملعب: شكري ساراكوغلو

القنوات الناقلة : 26-11-2023 - 18:00--

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