مباراة أبردين ضد جلاسكو رينجرز
الأحد 26 نوفمبر 2023 على الساعة 12:00
الملعب:
القنوات الناقلة : 26-11-2023 - 14:00--
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