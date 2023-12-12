مباراة القوة الجوية ضد الحدود
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 على الساعة 11:00
الملعب:
القنوات الناقلة : 12-12-2023 - 13:30--
كن في قلب الحدث
انضم الأن إلى نشرتنا البريدية
قراؤنا من مستخدمي منصة X
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على منصة X
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على منصة X
إضغط هنا للإشتراك
الأكثر قراءة
مبابي يفجرها.. هددوني في باريس بعدم اللعب مرة أخرى!
إيلاف- متابعة
مبابي لأثرياء الرياضة: انظروا إلى أجور العمال وتوقفوا عن الشكوى!
إيلاف- متابعة
ماركا تكشف السر.. لماذا يمنع الريال بيع قميص مبابي؟
إيلاف- متابعة
المبارك: ريال مدريد حرمنا من دوري الأبطال بـ"ضربة حظ"
إيلاف- متابعة
ديوكوفيتش ينسحب من رولان غاروس ويتنازل عن الصدارة العالمية
أ. ف. ب.
- منذ ٢ أيام
- 0
العراق الأفضل وعمان الأقرب وسوريا استسلمت لكوريا الشمالية
إيلاف- متابعة
إخترنا لكم
"إيلاف" تسأل.. ماذا سيفعل العرب في مواجهة اسرائيل بالأولمبياد؟
إيلاف- متابعة
- منذ ٢٨ أيام
- 0