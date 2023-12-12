  • العدد 8442 الجمعة 07 يونيو 2024
  • آخر تحديث 08:41:37 GMT
اشترك في رسالتنا البريدية
إيلاف
loader
يورو 2024الانتخابات البريطانيةالانتخابات الأميركية 2024حرب غزةمذيعة إيلاف الذكيةالأزمة الأوكرانيةإيران

مباراة القوة الجوية ضد الحدود

الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 على الساعة 11:00

القوة الجوية

23

انتهت

الحدود

الملعب:

القنوات الناقلة : 12-12-2023 - 13:30--

الأكثر قراءة

مبابي يفجرها.. هددوني في باريس بعدم اللعب مرة أخرى!

مبابي يفجرها.. هددوني في باريس بعدم اللعب مرة أخرى!

إيلاف- متابعة
  • منذ ٢ أيام
  • 0
مبابي لأثرياء الرياضة: انظروا إلى أجور العمال وتوقفوا عن الشكوى!

مبابي لأثرياء الرياضة: انظروا إلى أجور العمال وتوقفوا عن الشكوى!

إيلاف- متابعة
  • منذ يوم
  • 1
ماركا تكشف السر.. لماذا يمنع الريال بيع قميص مبابي؟

ماركا تكشف السر.. لماذا يمنع الريال بيع قميص مبابي؟

إيلاف- متابعة
  • منذ يوم
  • 0
المبارك: ريال مدريد حرمنا من دوري الأبطال بـ

المبارك: ريال مدريد حرمنا من دوري الأبطال بـ"ضربة حظ"

إيلاف- متابعة
  • منذ يوم
  • 0
ديوكوفيتش ينسحب من رولان غاروس ويتنازل عن الصدارة العالمية

ديوكوفيتش ينسحب من رولان غاروس ويتنازل عن الصدارة العالمية

أ. ف. ب.
  • منذ ٢ أيام
  • 0
العراق الأفضل وعمان الأقرب وسوريا استسلمت لكوريا الشمالية

العراق الأفضل وعمان الأقرب وسوريا استسلمت لكوريا الشمالية

إيلاف- متابعة
  • منذ ١٦ ساعات
  • 0

إخترنا لكم

"إيلاف" تسأل.. ماذا سيفعل العرب في مواجهة اسرائيل بالأولمبياد؟

إيلاف- متابعة
  • منذ ٢٨ أيام
  • 0