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مباراة شيفيلد يونايتد ضد برينتفورد

السبت 09 ديسمبر 2023 على الساعة 15:00

شيفيلد يونايتد

01

انتهت

برينتفورد

الملعب: برامول لين

القنوات الناقلة : BeIN Sports 1 Extra--09-12-2023 - 17:00

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