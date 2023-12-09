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مباراة ليستر سيتي ضد بليموث

السبت 09 ديسمبر 2023 على الساعة 15:00

ليستر سيتي

04

انتهت

بليموث

الملعب: كينج باور

القنوات الناقلة : 09-12-2023 - 17:00--

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