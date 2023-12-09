مباراة ميدلسبره ضد إبسويتش تاون
السبت 09 ديسمبر 2023 على الساعة 15:00
الملعب: ذا ريفرسايد
القنوات الناقلة : 09-12-2023 - 17:00--
كن في قلب الحدث
انضم الأن إلى نشرتنا البريدية
قراؤنا من مستخدمي منصة X
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على منصة X
إضغط هنا للإشتراك
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على منصة X
إضغط هنا للإشتراك
الأكثر قراءة
العراق يتجه للتصعيد ويشتكي الأردن للاتحاد الدولي
فريق التحرير- إيلاف
أزمة منتصف الليل.. ظهور حسام حسن مع رامز "ورطة كبيرة"
نبيل فكري
دورة ميامي: الشاب منشيك يحرم ديوكوفيتش من لقبه الـ 100
أ. ف. ب.
- منذ يوم
- 0
أموريم يتحدث عن "طاقة مختلفة" في يونايتد بعد تحسن النتائج
أ. ف. ب.
- منذ 23 ساعة
- 0
كأس إنكلترا: راشفورد يقود أستون فيلا الى نصف النهائي
أ. ف. ب.
- منذ يوم
- 0
إخترنا لكم
غوارديولا: لا نستحق أي مكافأة... حتى لو فزنا بكأس العالم للأندية!
أ. ف. ب.
- منذ 3 أيام
- 0
تأكيدات أردنية: فيديو الإساءة للعراقيين مفبرك
أحمد طاهر
الكويتي يوسف ناصر: كفى فتنة.. العراق على رأسي.. نحب العراق وشعبه (فيديو)
فريق التحرير- إيلاف
أزمة مصرية سعودية يفجرها مسؤول كبير لا يعرف الدبلوماسية! (فيديو)
نبيل فكري
أبو تريكة وقناة "بي إن سبورتس القطرية".. من يعمل لدى الآخر؟
نبيل فكري