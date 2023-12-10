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مباراة توتنام هوتسبر ضد نيوكاسل يونايتد

الأحد 10 ديسمبر 2023 على الساعة 16:00

توتنام هوتسبر

14

انتهت

نيوكاسل يونايتد

الملعب: توتنام هوتسبر

القنوات الناقلة : beIN SPORTS 1 HD--10-12-2023 - 18:30

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