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مذيعة إيلاف الذكيةإيرانسوريا

مباراة ستراسبورج ضد لو هافر

الأحد 10 ديسمبر 2023 على الساعة 14:00

ستراسبورج

12

انتهت

لو هافر

الملعب: دي لا ميناو

القنوات الناقلة : 10-12-2023 - 16:00--

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