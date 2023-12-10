مباراة اتحاد الجزائر ضد مودرن فيوتشر
الأحد 10 ديسمبر 2023 على الساعة 19:00
الملعب:
القنوات الناقلة : beIN SPORTS 6 HD--10-12-2023 - 21:00
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