مباراة هدرسفيلد تاون ضد بريستون
الثلاثاء 12 ديسمبر 2023 على الساعة 19:00
الملعب: جون سميث
القنوات الناقلة : 12-12-2023 - 21:45--
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