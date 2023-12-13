مباراة كوفنتري سيتي ضد ساوثامبتون
الأربعاء 13 ديسمبر 2023 على الساعة 19:00
الملعب: كوفنتري بلدينج سوسايتي
القنوات الناقلة : 13-12-2023 - 21:45--
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