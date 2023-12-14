مباراة أولمبياكوس ضد باتشكا توبولا
الخميس 14 ديسمبر 2023 على الساعة 20:00
الملعب: استاد جيورجيوس كارايسكاكي
القنوات الناقلة : 14-12-2023 - 22:00--
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