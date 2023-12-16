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مباراة إبسويتش تاون ضد نورويتش سيتي

السبت 16 ديسمبر 2023 على الساعة 12:00

إبسويتش تاون

22

انتهت

نورويتش سيتي

الملعب: بورتمان رود

القنوات الناقلة : 16-12-2023 - 14:30--

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