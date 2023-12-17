مباراة نانت ضد ستاد بريست 29
الأحد 17 ديسمبر 2023 على الساعة 12:00
الملعب: دي لا البوجوار
القنوات الناقلة : beIN SPORTS 4 HD--17-12-2023 - 14:00
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