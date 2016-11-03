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مباراة الفيصلي ضد سحاب

الجمعة 08 ديسمبر 2023 على الساعة 15:00

الفيصلي

11

انتهت

سحاب

الملعب:

القنوات الناقلة : 08-12-2023 - 17:30--

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