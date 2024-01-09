مباراة تشايكور ريزه سبور ضد بشكتاش
الثلاثاء 09 يناير 2024 على الساعة 17:00
الملعب: تشايكور ديدي
القنوات الناقلة : 09-01-2024 - 19:00--
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