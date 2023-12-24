  • العدد 8275 الأحد 24 ديسمبر 2023
  • آخر تحديث 13:26:28 GMT
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مباراة الكرخ ضد زاخو

الأحد 24 ديسمبر 2023 على الساعة 11:00

الكرخ

10

انتهت

زاخو

الملعب:

القنوات الناقلة : 24-12-2023 - 13:30--

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