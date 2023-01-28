مباراة فيردر بريمن ضد فولفسبورج
السبت 28 يناير 2023 على الساعة 14:00
الملعب:
القنوات الناقلة : 28-01-2023 - 16:30--
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