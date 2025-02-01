  • العدد 8776 الإثنين 05 مايو 2025
  • آخر تحديث 22:45:41 GMT
اشترك في رسالتنا البريدية
إيلاف
loader
مذيعة إيلاف الذكيةإيرانسوريا

بنما

المزيد
قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الأكثر قراءة

مخزون الجيش الباكستاني من الأسلحة لن يكفي إلا لأربعة أيام والسبب... أوكرانيا

مخزون الجيش الباكستاني من الأسلحة لن يكفي إلا لأربعة أيام والسبب... أوكرانيا

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ 17 ساعة
  • 1
تحذير أمريكي من الدرجة الرابعة:

تحذير أمريكي من الدرجة الرابعة: "لا تسافروا إلى هذه الدول"

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ 15 ساعة
  • 0
إيران تكشف عن سلاح جديد في وجه واشنطن وتتوعد بضرب القواعد الأميركية

إيران تكشف عن سلاح جديد في وجه واشنطن وتتوعد بضرب القواعد الأميركية

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ 20 ساعة
  • 0
25 عامًا من الحكم... وبوتين يتحدث أخيرًا عن من سيخلفه

25 عامًا من الحكم... وبوتين يتحدث أخيرًا عن من سيخلفه

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ 18 ساعة
  • 0
انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقتل وقصف بـ

انفجار الوضع في السويداء مجددا.. اشتباكات وقتل وقصف بـ"الهاون"

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ 19 ساعة
  • 0
محامون مصريون يطعنون أمام القضاء الإداري في قرار نشر اتفاقية تيران وصنافير

محامون مصريون يطعنون أمام القضاء الإداري في قرار نشر اتفاقية تيران وصنافير

بي. بي. سي.
  • منذ يوم
  • 0

إخترنا لكم

احتفاء وطني بعقد قران ولي عهد سلطنة عُمان

احتفاء وطني بعقد قران ولي عهد سلطنة عُمان

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ 3 أيام
  • 0
السجن 6 سنوات لأردني هدد بتفجير أميركا

السجن 6 سنوات لأردني هدد بتفجير أميركا

نصر المجالي
  • منذ 3 أيام
  • 0
من هي المصرية داليا زيادة المتهمة بالتخابر لصالح إسرائيل؟

من هي المصرية داليا زيادة المتهمة بالتخابر لصالح إسرائيل؟

فريق التحرير- إيلاف
  • منذ 3 أيام
  • 2
استعدادات حكومية حثيثة قبل استضافة العاصمة العراقية للقمة العربية

استعدادات حكومية حثيثة قبل استضافة العاصمة العراقية للقمة العربية

مريم عطا
  • منذ 4 أيام
  • 0
أمن الدولة الأردنية تسجن 4 لـ20 عاماً

أمن الدولة الأردنية تسجن 4 لـ20 عاماً

نصر المجالي
  • منذ 5 أيام
  • 0
السيسي يرفض طلب ترامب بمشاركة مصر في ضرب الحوثيين

السيسي يرفض طلب ترامب بمشاركة مصر في ضرب الحوثيين

نبيل فكري
  • منذ 6 أيام
  • 1