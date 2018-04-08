فادي جودة: محاكاة

شاعر وطبيب فلسطيني أميركي من مواليد مدينة أوستن بولاية تكساس عام 1971 لوالدين مهاجرين فلسطينيين ونشأ في ليبيا والعربية السعودية ثم عاد إلى الولايات المتحدة لإكمال دراسته في الطب بجامعتي جورجيا وتكساس ويمارس حاليا مهنة الطب في مدينة هيوستن كما تطوع للعمل في منظمة أطباء بلا حدود.

نشر جودة أشعاره في ابرز المجلات الأدبية في أميركا وفازت أولى مجموعاته الشعرية المعنونة ((الأرض في العلية)) بجائزة جامعة ييل للشعراء الشباب عام 2007. ترجم مختارات من شعر محمود درويش ونشرها تحت عنوان ((عبء الفراشة)) رشحت لجائزة بن (PEN ) للشعر المترجم لعام 2006 ، ومجموعة أخرى تحت عنوان ((لو كنت آخر)) عام 2009، كما ترجم ونشر مختارات للشاعر الفلسطيني غسان زقطان ونشرها تحت عنوان ((كطير من القش يتبعني وقصائد أخرى)) فازت بجائزة غريفن العالمية لعام 2013. آخر إصداراته مجموعة بعنوان ((مشتعلا)) 2013.





محاكاة

ما كانت ابنتي

لتؤذي عنكبوتا

نسج بيته

بين مقبضي دراجتها الهوائية

انتظر ت

أسبوعين

حتى غادر من تلقاء نفسه





قلت لها إن مزقت خيوطه

فانه سيعرف ببساطة

بأن هذا ليس المكان الذي يدعوه منزلا

وستبدئين بركوب دراجتك





قالت هكذا يصبح الآخرون