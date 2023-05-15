  • العدد 8391 الأربعاء 17 أبريل 2024
  • آخر تحديث 19:09:23 GMT
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إيلاف
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ساعات

elaphتضم مجموعة

ساعات باتيك فيليب المصنعة يدوياً: عرض استثنائي للفن والتقنية في جنيف

ساره الشمالي
elaphاستكشاف حدود البرية الجليدية مع

استكشاف حدود البرية الجليدية مع "مون بلان 1858 جيوسفير زيرو أكسجين ساوث بول إكسبلوريشن"

شيماء صافي
elaphأوديمار بيغه تقدم إصدارين جديدين مُرصَعَين بالكامل من ساعتها رويال أوك

أوديمار بيغه تقدم إصدارين جديدين مُرصَعَين بالكامل من ساعتها رويال أوك "جمبو" إكسترا-ثين

شيماء صافي
elaph

"مون بلان" تكشف عن ساعة نيكولا ريوسيك كرونوغراف جي سي سي ليميتد إديشن

شيماء صافي
elaphJacquie Aiche تتعاون مع Timex لإطلاق تشكيلة Intuition من الساعات المميزة

Jacquie Aiche تتعاون مع Timex لإطلاق تشكيلة Intuition من الساعات المميزة

أنيمتة كلينكبي
elaphساعات تعزز الإحساس بالسعادة

ساعات تعزز الإحساس بالسعادة

أنيمتة كلينكبي
elaphبارمجياني فلورييه تقدّم خط جديد من ساعات توندا بي إف سبورت

بارمجياني فلورييه تقدّم خط جديد من ساعات توندا بي إف سبورت

أنيمتة كلينكبي
elaphJacquie Aiche تتعاون مع Timex لإطلاق تشكيلة

Jacquie Aiche تتعاون مع Timex لإطلاق تشكيلة "The Awakening" من الساعات المميزة

شيماء صافي
elaph

"فان كليف آند آربلز" تكشف عن ساعتي "Ludo Secret" الجديدتين

أنيمتة كلينكبي
elaph ساعة Patek Philippe التي كانت مملوكة لآخر إمبراطور صيني بويي، بيعت بأكثر من 5 ملايين دولار في مزاد ، تم تصويرها في هونغ كونغ في 23 أيار\مايو 2023

بيع ساعة لآخر إمبراطور صيني بخمسة ملايين دولار

أ. ف. ب.
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