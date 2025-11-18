إيلاف من دبي: تنظّم "تيفاني آند كو" معرضاً خاصاً في مرسى العرب بين 17 و20 تشرين الثاني (نوفمبر)، تقدّم خلاله للمرة الأولى في الشرق الأوسط مختارات أرشيفية نادرة من "ذا تيفاني آركايفز" إلى جانب أحدث ساعاتها الراقية من مجموعة "تيفاني ووتشز". الفعالية، المخصّصة للحضور بدعوة، تحمل عنوان "تيفاني هاي جولري آند ووتشز" وتحتفي بإرث الدار الممتد لنحو قرنين عبر عرض يزاوج الدقة التصميمية بالحرفية المتخصصة.

وقال نيكولا بو، نائب الرئيس في قسم الساعات لدى "تيفاني آند كو هورلوجريه"، إن كل ما تقدّمه العلامة "مستوحى من عالم المجوهرات"، مضيفاً أن تصميم "بيرد أون أ روك" يجسّد هذا الاندماج بين فنون الترصيع وصناعة الوقت. ويضم المعرض قطعاً فريدة مرصّعة بأحجار استثنائية، مثل قلادة وسوار "أبولو فانسي إنتِنس ييلو دايموند" حيث يتجاور البلاتين مع الذهب الأصفر عيار 18 قيراطاً والألماس الأصفر النادر، إضافة إلى إبداعات من "بيرد أون أ روك" و"بيرد أون أ بيرل" اللتين تعكسان لغة بصرية أيقونية للدار.

وتُعرض أيضاً مجوهرات من "جان شلومبرجيه من تيفاني"، بينها عقود لآلئ طبيعية من مياه مالحة في الخليج، وتصاميم مرصّعة بالفيروز ومطعمة بالمينا الدقيقة، بما يبرز مهارة الصياغة وجرأة الأسلوب التي تميّز العلامة. وفي قطاع الساعات، تعرض الدار عودتها منذ عام 2023 عبر "تيفاني ووتشز" المصنوعة بالكامل في سويسرا، حيث تتجلّى صلة المجوهرات بالهندسة الزمنية في تفاصيل العلب والموانئ والحركات.

ومن أبرز الساعات المعروضة "بيرد أون أ روك"، بتصميم يستقر فيه طائر مرصّع على حلقة من الأحجار الكريمة تدور مع حركة المعصم، وساعة "بيرد أون أ فلاينغ توربيون" المقدّمة في عام 2024 والتي تضم أول آلية توربيون طائر تنتجها "تيفاني آند كو"، في توليفة تجمع النحت والترصيع والدقة الميكانيكية. كما يشهد الحدث إطلاق "بيرد أون أ روك ليغاسي" بموانئ محفورة من عرق اللؤلؤ، تتزيّن بأحجار كريمة منها "المورغنايت" و"التنزانيت" اللذان كان للدار دور في تعريف العالم بهما.

وتؤكد "تيفاني آند كو" أنّ اختيار دبي يعكس عمق ارتباطها بالثقافة في الشرق الأوسط، وأن مرسى العرب يوفّر مسرحاً يوازن بين الابتكار والتقاليد. كما تشدد على استمرار توسيع حضورها الإقليمي عبر بوتيكات وتجارب معمارية وتجارية مصمّمة خصيصاً للمنطقة، مرتكزة إلى قيم الإبداع والحرفية والتميّز التي شكّلت هويتها منذ تأسيسها في نيويورك عام 1837.