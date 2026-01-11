إيلاف من القاهرة: وجه الرئيس السوري أحمد الشرع التحية والشكر إلى الشعب المصري، وذلك خلال استقباله وفداً من اتحاد الغرفة التجارية المصرية، على هامش الملتقى الاقتصادي السوري–المصري الذي أُقيم في أحد فنادق العاصمة دمشق.

وقال أحمد الشرع خلال كلمته:"أنا أول شيء يعني بحب اتشكر الشعب المصري بشكل كتير كبير على استقباله الحافل للاجئين السوريين اللي كانوا موجودين خلال فترة الحرب".

وأشاد الشرع بكرم وشهامة المصريين، قائلاً: "وهذا شيء مو غريب عن أطباع إخواننا المصريين لأنه أنتوا مشهود لكم بالكرم والأخوة يمكن من أكثر الأماكن اللي كانوا السوريين مرتاحين فيها كان هو بمصر، يعني كانوا عند أهلهم يعني".

وعن التعاون بين البلدين قال الشرع :"الحقيقة عبر كل التاريخ، دائما كان التكامل السوري المصري أمر أساسي لاستقرار المنطقة والتكامل الاقتصادي، وأيضا الاستقرار الأمني والاستراتيجي، فالعلاقة السورية المصرية ليست ترفا، وإنما هي واجب، وينبغي أن تكون في مسارها الصحيح".

وأكد الشرع، على أن الشركات المصرية "أولى الناس للمساهمة في إعادة الإعمار (بسوريا)، والاستفادة من الخبرات العظيمة التي تراكمت في مصر خلال السنوات العشر الأخيرة برعاية الرئيس (عبد الفتاح) السيسي، خاصة في مجالات البنية التحتية والطاقة".

وفي سياق آخر يدلل به على محبته لمصر قال الشرع:"نحن عشنا في البيت على النغمة المصرية وعندنا تعلق بها وشعور بالانتماء لها، بحكم انتماءات الوالد سياسيًا"

وأضاف الرئيس السوري: "اليوم سوريا تجاوزت مراحل كثيرة خاصة بعد رفع العقوبات عن سوريا، وهذا الشيء كان كتير معقد وحصل في سرعة كبيرة بالنسبة إلى الواقع المعقد اللي بتعيشه سوريا، وهذا الشيء فتح أبواب كثيرة".