  • العدد 8771 الخميس 01 مايو 2025
  • آخر تحديث 08:03:35 GMT
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إيلاف
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مذيعة إيلاف الذكيةإيرانسوريا

باكستان

elaphصورة لامرأة وطفلتها يسيران تحت نظر جندي هندي في إقليم كشمير. - EPA-EFE/REX/Shutterstock

إكسبرس الهندية: على مُسلمي الهند أن يأخذوا زمام المبادرة في زمن التحديات

بي. بي. سي.
elaphمركبة عسكرية هندية على طريق سريع يؤدي إلى جنوب كشمير في 23 أبريل/نيسان 2025 - Reuters

توتر ينذر بالانفجار: باكستان تحذّر من ضربة وشيكة والهند تتوعّد بـ"رد ساحق"

بي. بي. سي.
elaphترامب.. حرائق العالم تحاصره ويحاول القيام بدور رجل المطافي

هل تفكر الهند في غزو باكستان؟ التهدئة بيد أميركا ودول الخليج

نبيل فكري
elaphالحدود الهندية الباكستانية

باكستان تهدد الهند بضربة نووية: "إن قطعتم مياهنا سنقطع أنفاسكم"

فريق التحرير- إيلاف
elaphيتدفق نهر السند عبر أجزاء من الهند وباكستان. - Getty Images

"قرار صادم".. الهند تتحكم بمياه نهر السند فهل تستطيع وقف تدفّقه إلى باكستان؟

بي. بي. سي.
elaphقوات الأمن تقف في حالة تأهب خارج مستشفى جي إم سي، حيث يتلقى السياح المصابون الذين استهدفهم مسلحون في باهالغام، جامو وكشمير، الهند، العلاج في 24 أبريل/نيسان 2025. - Getty Images

تصاعد الأزمة بين الهند وباكستان: إسلام أباد تغلق حدودها ومجالها الجوي

بي. بي. سي.
elaphجنود باكستانيون يؤمنون محطة ماش للسكك الحديدية بعد أن حررت قوات الأمن الباكستانية ما يقرب من 80 راكبًا

دماء على سكة "جعفر إكسبريس"... القوات الباكستانية تتقاتل مع جيش تحرير بلوشستان

فريق التحرير- إيلاف
elaphصورة تجمع الصحفيين الباكستانيين الثمانية

صحافيون باكستانيون يشاركون ببرنامج تدريبي بريطاني

نصر المجالي
elaphحموشي لدى استقباله سلمان الشودري المفتش العام للشرطة بالنيابة بوزارة الداخلية الباكستانية

مباحثات امنية مغربية - باكستانية في الرباط

سعد اليعقوبي
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