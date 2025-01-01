العدد 8771 الخميس 01 مايو 2025
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أول يومية إليكترونية | صدرت من لندن 21 مايو 2001
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أميركا وأوكرانيا تقتربان من حسم صفقة المعادن النادرة.. فهل سيكتفي بها ترامب؟
ما أبرز الأخطاء التي نرتكبها عند إعادة تسخين طعامنا وقد تدمر صحتنا؟
محكمة العدل الدولية تواصل جلساتها العلنية بشأن التزامات إسرائيل الإنسانية
مجلس إدارة تيسلا ينقلب على إيلون ماسك ويبحث عن خليفة له
أوروبا تصفع إيلون ماسك.. انسحاب 11 مليون مستخدم من إكس
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توتر ينذر بالانفجار: باكستان تحذّر من ضربة وشيكة والهند تتوعّد بـ"رد ساحق"
بي. بي. سي.
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نبيل فكري
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باكستان تهدد الهند بضربة نووية: "إن قطعتم مياهنا سنقطع أنفاسكم"
فريق التحرير- إيلاف
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منذ يومين
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"قرار صادم".. الهند تتحكم بمياه نهر السند فهل تستطيع وقف تدفّقه إلى باكستان؟
بي. بي. سي.
بي بي سي
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منذ 5 أيام
(0)
تصاعد الأزمة بين الهند وباكستان: إسلام أباد تغلق حدودها ومجالها الجوي
بي. بي. سي.
دولية
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منذ 6 أيام
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دماء على سكة "جعفر إكسبريس"... القوات الباكستانية تتقاتل مع جيش تحرير بلوشستان
فريق التحرير- إيلاف
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منذ شهر
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دولية
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منذ 3 أشهر
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