إيلاف من الرياض: في توقيتٍ سياسي بالغ الحساسية، وضع عبد الناصر الوالي، الوزير اليمني السابق والقطب الجنوبي البارز، النقاط على حروف "القضية الجنوبية"، كاشفاً عن تحول استراتيجي في التعاطي السعودي مع ملف الجنوب، يتجاوز حدود "الرعاية التقليدية" إلى "التمكين السياسي الكامل".

الوالي، الذي وصف لحظة التئام القيادات الجنوبية في العاصمة السعودية بأنها "تاريخية وحاسمة"، نقل عن الرياض رسالة غير مسبوقة في وضوحها: "الرأي رأيكم، والقرار قراركم". هذه العبارة التي وردت في سياق حديثه عبر "بودكاست الشرق الأوسط"، تؤسس لمرحلة جديدة ترفع فيها الرياض يد الوصاية، مانحةً الجنوبيين تفويضاً مفتوحاً لتقرير شكل دولتهم ونظامهم السياسي، بسقفٍ يلامس السماء، وفق تعبيره.

ضمانات "خالد بن سلمان"

لم تكن التطمينات السعودية مجرد بروتوكولات دبلوماسية، بل جاءت مشفوعة برسالة مباشرة من وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، الذي أكد – بحسب الوالي – أن المملكة تدرك "عدالة الألم" الجنوبي المتراكم منذ عام 1990، وأنها لن تخذل الإرادة الشعبية في الجنوب. هذا الموقف يعكس قراءة سعودية عميقة للأبعاد التاريخية والاجتماعية للقضية، ورغبةً في إغلاق ملف الصراع عبر حلول مستدامة لا مسكنات مؤقتة.

من "الوحدة القسرية" إلى "الجوار الآمن"

وفي تفكيكه لسردية "الوحدة"، طرح الوالي مقاربة براغماتية للعلاقة مع الشمال. فهو يرى أن الوحدة التي بدأت كـ"ذهاب طوعي" تحولت بفعل الواقع إلى عبءٍ أرهق الطرفين. ومن هنا، يبرز طرح "الدولتين المتجاورتين" كبديل عقلاني عن "دولة واحدة فاشلة". الوالي يشدد على أن "الجوار المتحاب" والعلاقات الاقتصادية المرنة أفضل للشعبين من وحدة تنافرية عطلت التنمية وراكمت الأحقاد.

دولة فيدرالية.. لا إقصاء فيها

وعن ملامح الدولة الجنوبية المنتظرة، يرسم السياسي المخضرم ملامح نظام "فيدرالي" يضمن توزيعاً عادلاً للثروة والسلطة، قاطعاً الطريق على مخاوف التهميش أو الإقصاء. "الجنوب يتسع للجميع"، شعار رفعه الوالي ليؤكد أن "مؤتمر الرياض" ليس محفلاً لتكريس سلطة طرف على آخر، بل منصة لصياغة عقد اجتماعي جديد يضمن الرفاهية والكرامة، تحت مظلة سعودية وازنة تضمن الانتقال السلمي وتمنع الانزلاق مجدداً إلى دوامة العنف.

في المحصلة، يبدو أن الرياض لم تعد مجرد محطة للمفاوضات، بل تحولت في العرف الجنوبي إلى "منصة إطلاق" لمشروع الدولة، بضمانات إقليمية تدرك أن استقرار الإقليم يبدأ من عدن.