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رياضة

elaphالحكم البولندي سيمون مارتشينياك في حديث مع الأرجنتيني رودريغو دي بول في ثمن نهائي مونديال 2022 ضد أستراليا

مونديال 2022: مارتشينياك حكماً لنهائي الأرجنتين وفرنسا

- أ. ف. ب.
elaphلم يكمل مدافع المغرب رومان سايس نصف نهائي مونديال 2022 ضد فرنسا بسبب الاصابة

مونديال 2022: سايس يغيب عن تشكيلة المغرب في مباراة المركز الثالث

- أ. ف. ب.
elaphالسويسري جاني إنفانتينو رئيس فيفا في مؤتمر صحافي في 16 ديسمبر 2022

مونديال الأندية: المغرب يستضيف نسخة 2022 في فبراير 2023

- أ. ف. ب.
elaphسجل تايلر هيرو 41 نقطة، الأعلى في مسيرته، بما فيها 10 ثلاثيات، ليقود ميامي هيت للفوز 111-108 على هيوستن روكتس في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 15 ديسمبر 2022

أن بي أيه: ممفيس يسقط باكس ويتصدر الغربية

- أ. ف. ب.
elaphستيفن كوري، لاعب غولدن ستايت، عانى من خلع جزئي في كتفه الأيسر أثناء محاولته سرقة الكرة من إنديانا جالين سميث، على اليسار، وخسارة الدوري الأميركي للمحترفين في انديانابوليس

أن بي أيه: كوري يعاني من خلع جزئي في كتفه

- أ. ف. ب.
elaphالحكم القطري عبد الرحمن الجاسم (يمين) في مباراة ويلز والولايات المتحدة ضمن مونديال 2022

مونديال 2022: القطري عبد الرحمن الجاسم حكماً لمباراة المغرب وكرواتيا

- أ. ف. ب.
elaphالمهاجم الفرنسي كيليان مبابي يحتفل بعد تسجيل هدفه الثالث في مرمى الأرجنتين في مونديال روسيا 2018

مونديال 2022: ذكريات وثأر بين الأرجنتين وفرنسا من ثمن نهائي 2018

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elaphمونديال 2022: هل تُكتب الكأس الحالية باسم ميسي أم مبابي؟

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