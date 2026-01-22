إيلاف من الرباط : يعقد المغرب والسنغال، يومي 26 و27 يناير الجاري بالرباط، الدورة الخامسة عشرة للجنة العليا المختلطة للشراكة المغربية - السنغالية، وذلك في إطار الدينامية المتجددة التي تشهدها العلاقات الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان لرئاسة الحكومة المغربية أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أجرى مساء الأربعاء اتصالاً هاتفياً مع نظيره السنغالي، أوسمان سونكو، تم خلاله التأكيد على عقد هذه الدورة في موعدها المبرمج، إلى جانب الاتفاق على تنظيم أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي-السنغالي على هامشها، بما يعكس الإرادة المشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الجانبين.

وأوضح البيان أن هذا الاتصال كان مناسبة للتنويه بعمق العلاقات الاستثنائية والاستراتيجية التي تجمع بين المملكة المغربية وجمهورية السنغال، تحت قيادة الملك محمد السادس، والرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي، والتأكيد على صلابة الشراكة الثنائية التي تقوم على أسس تاريخية وإنسانية ودينية واقتصادية متينة.

وتشكل اللجنة العليا المختلطة آلية مركزية لتقييم حصيلة التعاون الثنائي، واستشراف آفاقه المستقبلية، خاصة في مجالات الاقتصاد والاستثمار والبنيات التحتية والفلاحة والتكوين، فضلاً عن تنسيق المواقف بشأن القضايا الإقليمية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك.

ويُنتظر أن تسهم هذه الدورة في إعطاء دفعة جديدة للعلاقات المغربية - السنغالية، وتعزيز نموذج التعاون جنوب-جنوب الذي ينهجه البلدان، بما يخدم الاستقرار والتنمية في غرب إفريقيا والقارة الإفريقية عموماً.