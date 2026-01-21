توفي رفعت الأسد، شقيق الرئيس السوري الراحل حافظ الأسد، يوم الثلاثاء، وهو المعروف لدى منتقديه بلقب "جزّار حماة" بسبب سحقه انتفاضة في المدينة عام 1982، قبل أن يخوض محاولة فاشلة للاستيلاء على السلطة ويغادر إلى المنفى.

ورحل رفعت الأسد عن عمر يناهز 88 عاماً، في دولة الإمارات وفق مصدرين أكدا لرويترز ذلك.

وكان رفعت الأسد ضابطاً سابقاً في الجيش، وأسهم في مساعدة حافظ الأسد على الاستيلاء على السلطة في انقلاب عام 1970 وترسيخ حكمه الحديدي.

وخلال سنوات المنفى التي قضاها في معظمها في فرنسا، واصل رفعت إضمار طموحات رئاسية، وعاد إلى سوريا عام 2021، قبل أن يغادرها مجدداً عام 2024 عقب الإطاحة بابن شقيقه، الرئيس بشار الأسد.

وعندما توفي حافظ الأسد عام 2000، اعترض رفعت على انتقال السلطة إلى بشار، وأعلن نفسه الوريث الشرعي، في تحدٍّ قيادي انتهى دون أثر يُذكر.

كما تدخل من الخارج مجدداً عام 2011، مع اندلاع الثورة في سوريا، داعياً ابن شقيقه إلى التنحي سريعاً لمنع اندلاع حرب أهلية، لكنه في الوقت نفسه أبعد اللوم عن بشار، معتبراً أن الثورة على حكمه جاءت نتيجة تراكم أخطاء.

وبعد أكثر من عقد، سمح بشار - الذي كان لا يزال في السلطة حينها - لعمه بالعودة إلى سوريا، في خطوة ساعدته على تفادي السجن في فرنسا، حيث أُدين بالحصول على عقارات بملايين اليوروهات باستخدام أموال حُوّلت من خزينة الدولة السورية.

وعندما سقط نظام بشار، حاول رفعت الفرار عبر قاعدة جوية روسية، لكن أُبلغ برفض دخوله، قبل أن يعبر لاحقاً إلى لبنان محمولاً على ظهر أحد المقربين منه أثناء اجتياز نهر، بحسب أحد المصدرين المطلعين مباشرة على الواقعة.

"الرجل الثاني" في حكم البعث

ولد رفعت عام 1937 في بلدة القرداحة في محافظة اللاذقية السورية، وهو الشقيق الأصغر للرئيس السوري السابق حافظ الأسد.

تلقى تعليمه الأساسي في قريته، ثم درس العلوم السياسية في جامعة دمشق، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد منها عام 1977.

انضم عام 1952 إلى حزب البعث ثم التحق بالجيش السوري حيث ترقّى في الرتب ليصبح ضابطا كبيراً.

ولعب دوراً بارزاً في صعود حزب البعث في سوريا، لا سيما بعد انقلاب 1963 على الرئيس ناظم القدسي والذي نفذته "اللجنة العسكرية" وكان حافظ الأسد أحد أعضائها.

ثم شارك في حرب 1967 التي اندلعت بين مصر وسوريا من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، وكان فيها مسؤولاً عن كتيبة الدبابات في جبهة القنيطرة.

وفي عام 1971 وبعد عامٍ من تسلّم حافظ الأسد رئاسة البلاد عقب صراعٍ داخل حزب البعث، تشكّلت "سرايا الدفاع" بقيادة رفعت، وهي قوة عسكرية غير نظامية أوكلت إليها مهمة حماية السلطة الحاكمة. وعُرف رفعت في ذلك الوقت بكونه "الرجل الثاني" في حكم البعث والذراع الأيمن لشقيقه.

وبتهمة محاولة اغتياله، أُعدم 15 شخصاً في يونيو/ حزيران 1979 في دمشق.

كما أسّس رفعت "الرابطة العليا للخريجين"، والتي أصبحت كياناً طلابياً عسكرياً موازياً لـ"سرايا الدفاع"، وعُيّن في ما بعد رئيساً لمكتب التعليم العالي حتى عام 1980، وذلك بالتزامن مع تعيينه رئيساً للمحكمة الدستورية.

Getty Images في مقابلة تلفزيونية معه في ديسمبر/كانون الأول 2011، نفى رفعت الأسد مسؤوليته عن "مجزرة حماة".

"جزّار حماة"

في فبراير/ شباط 1982، وكقائد لـ"سرايا الدفاع"، قاد رفعت القوات التي أخمدت تمرداً للإخوان المسلمين في مدينة حماة، وكان قوام هذه القوات حوالي 20 ألف جندي.

وبحسب النيابة العامة السويسرية فإن "سرايا الدفاع" هي "على الأرجح القوات الرئيسية المسؤولة عن (ما وقع من أحداث) القمع".

ويُعتقد أن قوات رفعت الأسد قصفت المدينة، مما أسفر عن مقتل الآلاف من سكانها (تتراوح التقارير عن العدد الإجمالي للقتلى بين 10 آلاف و40 ألف قتيل)، وتدمير معظم أجزاء مدينة حماة، مما أكسب رفعت لقب "جزار حماة".

لكن في مقابلة تلفزيونية معه في ديسمبر/كانون الأول 2011، نفى رفعت الأسد مسؤوليته عن "مجزرة حماة"، وقال إنها تهمة وكذبة روج لها "النظام السوري" وفق قوله، واتهم الرئيس حافظ الأسد بالمسؤولية عما جرى في حينه.

الصراع على الحكم مع أخيه

في أواخر عام 1983، عانى حافظ الأسد من مشاكل في القلب، وأنشأ إثر ذلك لجنة من ستة أعضاء لإدارة البلاد تتألف من عبد الحليم خدام وعبد الله الأحمر ومصطفى طلاس ومصطفى الشهابي وعبد الرؤوف القاسم وزهير مشارقة. لم تتضمن اللجنة رفعت الذي بدأ العديد من كبار الضباط في الالتفاف حوله، بينما ظل آخرون موالين لتعليمات حافظ.

في مارس/ آذار 1984، بدأت قوات رفعت التي بلغ عددها أكثر من 55 ألفا مع الدبابات والمدفعية والطائرات والمروحيات، بفرض سيطرتها على دمشق.

وتمركزت مجموعة من دبابات رفعت عند الدوار المركزي لكفر سوسة وفي جبل قاسيون المطل على المدينة.

كما أقامت قواته نقاط تفتيش وحواجز على الطرق، ووضعت ملصقات له في مباني الدولة، ونزعت سلاح القوات النظامية، واعتقلت تعسفاً جنود الجيش النظامي، واحتلت واستولت على مراكز الشرطة ومباني المخابرات ومباني الدولة.

وسرعان ما ازداد عدد "سرايا الدفاع" وسيطرت على كل من القوات الخاصة والحرس الجمهوري.

Getty Images في مارس/ آذار 1984، بدأت قوات رفعت التي بلغ عددها أكثر من 55 ألفا مع الدبابات والمدفعية والطائرات والمروحيات، بفرض سيطرتها على دمشق.

وعلى الرغم من أن دمشق كانت مقسّمة بين جيشين وبدت على شفا الحرب، إلا أن مقابلة حافظ ورفعت أفشلت الانقلاب.

وبحلول منتصف عام 1984، تعافى حافظ الأسد من مرضه وعاد إلى ممارسة مهامه، وعندئذٍ احتشد معظم الضباط حوله.

في البداية، بدا أن رفعت سيُحاكَم وحتى إنه واجه استجواباً تم بثه على شاشة التلفزيون. ومع ذلك، لجأ الرئيس السوري إلى حلٍ وسط حين قام بتعيين رفعت نائباً له مسؤولاً عن الشؤون الأمنية، لكن المنصب بقي صورياً.

ثم نُقلت قيادة "سرايا الدفاع" التي تم تقليصها إلى حجم الفرقة المدرعة، إلى ضابط آخر، وفي النهاية تم حل الوحدة بأكملها واستيعابها في وحدات أخرى، ثم أُرسل رفعت إلى الاتحاد السوفيتي في "زيارة عمل مفتوحة".

وتم إقصاء أقرب مؤيديه وغيرهم ممن فشلوا في إثبات ولائهم لحافظ من الجيش وحزب البعث في السنوات التي تلت ذلك.

وعند مغادرته، حصل رفعت على 300 مليون دولار أمريكي من المال العام بما في ذلك قرض من الزعيم الليبي معمر القذافي بقيمة 100 مليون دولار. وأمضى السنوات اللاحقة مقيماً بين فرنسا وإسبانيا بشكل أساسي.

Getty Images عارض رفعت -سابقا- قيادة بشار وانتقد تعامله مع الحرب الأهلية السورية التي بدأت عام 2011.

علاقته ببشار الأسد

بعد وفاة حافظ الأسد عام 2000، اتسمت علاقة رفعت بابن أخيه، بشار الأسد، بالتعقيد.

ففي حين أيّد رفعت في البداية صعود بشار إلى السلطة، تدهورت علاقتهما بمرور الوقت بسبب الخلافات حول المسائل السياسية والعائلية.

عارض رفعت قيادة بشار وانتقد تعامله مع الحرب الأهلية السورية التي بدأت عام 2011.

واستمر رفعت في موقفه المعارض لحكم بشار حتى ظهوره في مايو/أيار عام 2021 في السفارة السورية في باريس، وهو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، وأرسل لاحقاً برقية تهنئة لابن أخيه بمناسبة إعادة انتخابه.

وعام 2020، أصدرت محكمة البداية الفرنسية حكماً بسجنه 4 سنوات ومصادرة العقارات التي يملكها في فرنسا، والتي تقدر قيمتها بمئة مليون دولار، كما أدانته محكمة الاستئناف في باريس بتهمة الاحتيال الضريبي وتشغيل أشخاص بشكل غير قانوني عام 2021، وأمرت بسجنه ومصادرة جميع العقارات الخاصة به التي اعتبرت أنه حصل عليها عن طريق الاحتيال.

وفي بريطانيا، أصدر الادعاء البريطاني قراراً يقضي بتجميد أصول بملايين الجنيهات الإسترلينية تعود لرفعت الأسد في بريطانيا، ومنعه من بيع منزل يمتلكه في منطقة ميفير قيمته 4.7 ملايين جنيه إسترليني.

كما أمرت السلطات الإسبانية بمصادرة ممتلكات أسرة رفعت الأسد، وتجميد حساباتها المصرفية، وذلك ضمن تحقيق ضده بتهم تتعلق بغسيل أموال.

وأصدر الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار 2023 عقوبات متعلقة بتجارة المخدرات وانتهاك حقوق الإنسان على ابنه مضر من زوجته أميرة الأسد.

ويُذكر أن رفعت الأسد قد عاد إلى سوريا في أكتوبر/تشرين الأول 2021، والتقطت صورة عائلية تجمعه مع بشار وباقي العائلة بعد أيام من عودته إلى البلاد.

سويسرا أعلنت أنها ستحاكمه بتهم ارتكاب جرائم حرب

وكانت سويسرا قد أعلنت في عام 2024 إنها ستحاكم رفعت الأسد، بتهمة "ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" على إثر وقائع ما عُرف بـ "مجزرة حماة" في ثمانينيات القرن الماضي.

وقال المدعي العام السويسري حينها إن رفعت الأسد "متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في شباط/فبراير 1982... في إطار النزاع المسلح بين القوات المسلحة السورية والمعارضة الإسلامية" في مدينة حماة في عهد الرئيس حافظ الأسد.

ويتهمه بأنه "أمر، بصفته قائد سرايا الدفاع وقائد العمليات في حماة، بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير قانونية".

وضغطت جماعات حقوق الإنسان على سويسرا لمحاكمة مجرمين دوليين مزعومين، لكن بقيت قضية رفعت الأسد معقدة بسبب عودته إلى سوريا في عام 2021، بعد عقود من العيش في المنفى في أوروبا.