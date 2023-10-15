جنوب لبنان: قصف إسرائيلي يقتل ثلاثة عناصر من حزب الله
اعلن حزب الله مقتل ثلاثة من عناصره في قصف اسرائيلي استهدف جنوب لبنان الاثنين، إثر عملية تسلل عبر الحدود تبنتها حركة الجهاد الاسلامي التي تقول إنها تشارك مع حركة حماس في الهجوم على اسرائيل.
العراق والسعودية بحثا تداعيات المواجهات في فلسطين وآثارها على المنطقة
بحث السوداني وبن فرحان في بغداد تداعيات المواجهات المسلحة بين إسرائيل وحركة حماس فيما طالب العراق الأوروبي بتطبيق قرارات حقوق الفلسطينيين بينما دعا الصدر الى مليونية لدعمهم.
غوتيريش يعرب عن "قلقه الشديد" من إعلان إسرائيل فرض حصار مطبق على غزة
اعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين أنه "قلق جدا" بعد اعلان إسرائيل فرض حصار مطبق على قطاع غزة في أعقاب هجوم حماس المباغت.
حماس: سنعدم الرهائن المدنيين في حال استمرار القصف على غزة
هددت حركة حماس الاثنين "بإعدام الرهائن المدنيين" لديها في حال استمرار القصف على سكان قطاع غزة.
ارتفاع أسعار النفط بعد هجوم حماس على إسرائيل
قفزت أسعار النفط بنسبة 4٪ يوم الاثنين بسبب مخاوف من أن الوضع في إسرائيل وغزة قد يعطل الإنتاج من الشرق الأوسط.
سكان بلدات إسرائيلية دخلها عناصر حماس يروون الصدمة: ذهبنا حفاة!
تمكنت انبال ريخ ألون من الفرار بعد 15 ساعة أمضتها في ملجأ إثر دخول عناصر حركة حماس بلدتها قرب الحدود مع قطاع غزة في هجوم غير مسبوق داخل إسرائيل.
إردوغان يحذر إسرائيل من شن هجوم "عشوائي" على قطاع غزة
حذّر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين اسرائيل من شن هجوم "عشوائي" على المدنيين في قطاع غزة في اطار حربها ضد حركة حماس.
ماذا يعني إعلان إسرائيل أنها "في حالة حرب"؟
إنها المرة الأولى منذ 50 عاما، في حرب أكتوبر/تشرين 1973، التي تعلن فيها إسرائيل رسميا أنها في حالة حرب.
خبير إرهاب إسرائيلي توقع هجوم حماس
قال تقرير إن خبيرًا بارزًا في مكافحة الإرهاب الإسرائيلي توقع قبل أسابيع هجوم حماس الذي شنته يوم السبت، والذي تستمر تداعياته راهنًا.
اجتماع طارىء (كوبرا) للحكومة البريطانية
ترأس رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الإثنين، اجتماعا طارئا لحكومته (كوبرا - COBRA) بشأن الحرب الراهنة المتصاعدة بين إسرائيل وحماس.