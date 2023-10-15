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حرب غزة

أبرز المستجدات على مدار الساعة

آخر تحديث منذ ١٧ دقيقة

القوات الإسرائيلية تطلق نيران المدفعية باتجاه جنوب لبنان من المنطقة الحدودية في شمال إسرائيل في 9 أكتوبر 2023

جنوب لبنان: قصف إسرائيلي يقتل ثلاثة عناصر من حزب الله

اعلن حزب الله مقتل ثلاثة من عناصره في قصف اسرائيلي استهدف جنوب لبنان الاثنين، إثر عملية تسلل عبر الحدود تبنتها حركة الجهاد الاسلامي التي تقول إنها تشارك مع حركة حماس في الهجوم على اسرائيل.

أ. ف. ب.
  • منذ ١٧ دقيقة
  • (0)
السوداني والأمير بن فرحان خلال لقائهما في بغداد الاثنين 9 تشرين الاول اكتوبر 2023 حيث بحثا تداعيات المواجهات المسلحية بين اسرائيل وحركة حماس الفلسطينية (مكتبه)

العراق والسعودية بحثا تداعيات المواجهات في فلسطين وآثارها على المنطقة

بحث السوداني وبن فرحان في بغداد تداعيات المواجهات المسلحة بين إسرائيل وحركة حماس فيما طالب العراق الأوروبي بتطبيق قرارات حقوق الفلسطينيين بينما دعا الصدر الى مليونية لدعمهم.

أسامة مهدي
  • منذ ٢٢ دقيقة
  • (0)
سكان غزة وسط أنقاض مبنى مدمر

غوتيريش يعرب عن "قلقه الشديد" من إعلان إسرائيل فرض حصار مطبق على غزة

اعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الاثنين أنه "قلق جدا" بعد اعلان إسرائيل فرض حصار مطبق على قطاع غزة في أعقاب هجوم حماس المباغت.

أ. ف. ب.
  • منذ ٣٧ دقيقة
  • (0)
مسلحون من حماس يتقدمون باتجاه الحدود الإسرائيلية من جنوب قطاع غزة السبت

حماس: سنعدم الرهائن المدنيين في حال استمرار القصف على غزة

هددت حركة حماس الاثنين "بإعدام الرهائن المدنيين" لديها في حال استمرار القصف على سكان قطاع غزة.

أ. ف. ب.
  • منذ ٥٢ دقيقة
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Getty Images

ارتفاع أسعار النفط بعد هجوم حماس على إسرائيل

قفزت أسعار النفط بنسبة 4٪ يوم الاثنين بسبب مخاوف من أن الوضع في إسرائيل وغزة قد يعطل الإنتاج من الشرق الأوسط.

بي. بي. سي.
  • منذ ساعة
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ألسنة اللهب تتصاعد فوق غزة ليل الثامن من أكتوبر 2023 جراء القصف الإسرائيلي

سكان بلدات إسرائيلية دخلها عناصر حماس يروون الصدمة: ذهبنا حفاة!

تمكنت انبال ريخ ألون من الفرار بعد 15 ساعة أمضتها في ملجأ إثر دخول عناصر حركة حماس بلدتها قرب الحدود مع قطاع غزة في هجوم غير مسبوق داخل إسرائيل.

أ. ف. ب.
  • منذ ساعة
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الرئيس التركي رجب طيب اردوغان

إردوغان يحذر إسرائيل من شن هجوم "عشوائي" على قطاع غزة

حذّر الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاثنين اسرائيل من شن هجوم "عشوائي" على المدنيين في قطاع غزة في اطار حربها ضد حركة حماس.

أ. ف. ب.
  • منذ ساعة
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نتنياهو في زيارة لقاعدة عسكرية جوية في تل أبيب يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023

ماذا يعني إعلان إسرائيل أنها "في حالة حرب"؟

إنها المرة الأولى منذ 50 عاما، في حرب أكتوبر/تشرين 1973، التي تعلن فيها إسرائيل رسميا أنها في حالة حرب.

بي. بي. سي.
  • منذ ساعة
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مقاتلون من حماس على متن دبابة إسرائيلية يوم السبت

خبير إرهاب إسرائيلي توقع هجوم حماس

قال تقرير إن خبيرًا بارزًا في مكافحة الإرهاب الإسرائيلي توقع قبل أسابيع هجوم حماس الذي شنته يوم السبت، والذي تستمر تداعياته راهنًا.

نصر المجالي
  • منذ ٢ ساعات
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سوناك واتصالات مع نتانياهو ودعم كامل لإسرائيل

اجتماع طارىء (كوبرا) للحكومة البريطانية

ترأس رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الإثنين، اجتماعا طارئا لحكومته (كوبرا - COBRA) بشأن الحرب الراهنة المتصاعدة بين إسرائيل وحماس.

نصر المجالي
  • منذ ٣ ساعات
  • (0)
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