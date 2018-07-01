Elaph - إيلاف: أول يومية إليكترونية | صدرت من لندن 21 مايو 2001
مونديال 2022: جائزة ترضية "تاريخية" للمغرب أمام كرواتيا
يطوي المغرب صفحة مشرقة في تاريخه الرياضي، عندما يخوض السبت ضد كرواتيا مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر 2022 في كرة القدم على استاد خليفة الدولي
إيران تندد بالاتحاد الأوروبي لفرضه عقوبات جديدة عليها
نددت إيران الخميس بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الجمهورية الإسلامية على خلفية قمع الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب وفاة مهسا أميني.
أوكرانيا تعمل على إعادة الكهرباء بعد ضربات روسية كثيفة
تعمل أوكرانيا على إعادة التيار الكهربائي بعدما أدت ضربات روسية جديدة بواسطة صواريخ إلى انقطاع التيار عبر البلاد في ما اعتبره الاتحاد الأوروبي جرائم حرب.
لجنة الاعتداء على الكابيتول ستصوّت بشأن ملاحقات جنائية ضدّ ترامب
ستصوّت لجنة التحقيق البرلمانية في هجوم السادس من يناير 2021 على الكونغرس الأميركي، على توصيات بشأن ملاحقات جنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.
ألمانيا تدشن أولى وحداتها العائمة لاستقبال الغاز في بحر الشمال
تدشن ألمانيا أول وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال بهدف تجنب النقص والتخلي عن الشحنات الروسية التي أوقفتها الحرب في أوكرانيا، لكن التزود بهذا المادة على الأمد القصير ما زال غير مؤكد.
كندا تزيد تمويل التنوع الحيوي خلال محادثات صعبة في إطار الأمم المتحدة
أعلنت كندا زيادة تمويلها لجهود الحفظ والتنوع البيولوجي على المستوى الدولي في خطوة تجاه الدول النامية خلال محادثات الأمم المتحدة الصعبة التي تهدف إلى إبرام "اتفاق سلام مع الطبيعة".
دوري "أن بي أيه": إرفينغ يقود نتس لفوز في الثانية الأخيرة على رابتورز
سجّل النجم كايري إرفينغ ثلاثية قاتلة في الثانية الاخيرة ليمنح فريقه بروكلين نتس فوزه الخامس تواليًا في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين على حساب تورونتو رابتورز
فاريل ويليامز يروي: وكبُرت Joopiter
الفنان الشهير يبيع ميراثه، ويخبر إنديا روس لماذا حان الوقت ليفشي أسراره
ثلاث طرق لاستخدام الحجر الطبيعي في الديكورات المنزلية
تقدم علامة اورا السعودية للتصميم الداخلي المعاصر، تشكيلةً جميلة من قطع وتصاميم الأحجار الطبيعية مع خيارات متنوعة تمنح ديكور منازلكم الداخلي ...