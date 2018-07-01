إيلاف
من عناوين اليوم
loader
#هاشتاغقمة الرياضانتفاضة الحجابالأزمة الأوكرانيةكوروناإيران

Elaph - إيلاف: أول يومية إليكترونية | صدرت من لندن 21 مايو 2001

مؤسس الحزب الشيوعي الفيليبيني خوسيه ماريا سيسون الذي أطلق واحدة من أطول حركات التمرد الماوية في العالم(فيسبوك)
أطلق واحدة من أطول حركات التمرد الماوية في العالم

رحيل الزعيم الشيوعي الفيليبيني خوسيه ماريا سيسون عن 83 عاما

elaphعامل صحّي يحصل على عيّنة مسحة من رجل لاختبارها لمعرفة ما إذا كان مصاباً بكوفيد في محطة اختبار في بكين في 17 ديسمبر 2022

بعد ثلاث سنوات من كوفيد... كيف يتم الاستعداد للجائحة المقبلة؟

elaphالمدرب الفرنسي ديدييه ديشان يهنئ كيليان مبابي وأنطوان غريزمان بعد الفوز على انكلترا في ربع نهائي مونديال قطر 2022

مونديال 2022: خلف مبابي.. حراس القلعة الفرنسية!

ألمانيا تدشن أولى وحداتها العائمة لاستقبال الغاز في بحر الشمال

كاتدرائية ساغرادا فاميليا في برشلونة أضاءت برجيها الجديدين

كندا تزيد تمويل التنوع الحيوي خلال محادثات صعبة في إطار الأمم المتحدة

أوكرانيا تعمل على إعادة الكهرباء بعد ضربات روسية كثيفة

مونديال 2022: جائزة ترضية "تاريخية" للمغرب أمام كرواتيا

المزيد من الأخبار

يبحث المغرب عن مركز ثالث شرفي بعد مسيرته الرائعة في مونديال 2022

مونديال 2022: جائزة ترضية "تاريخية" للمغرب أمام كرواتيا

يطوي المغرب صفحة مشرقة في تاريخه الرياضي، عندما يخوض السبت ضد كرواتيا مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر 2022 في كرة القدم على استاد خليفة الدولي

مدرب فرنسا ديدييه ديشان خلال مؤتمر صحافي عشية مواجهة الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022

مونديال 2022: ديشان يؤكد أن الهدف هو "لقب آخر"

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يحتفل بعد التسجيل في مرمى كرواتيا في نصف نهائي مونديال قطر. لوسيل، شمال الدوحة، في 13 ديسمبر 2022

مونديال 2022: ميسي على موعد مع أكثر من اللقب المنشود

Getty Images قال إنفانتينو إن الفيفا سينظر في نظام البطولة بعد

مونديال 2022: فيفا تعيد النظر بنظام مونديال 2026

انتفاضة الحجاب

وزير خارجية إيران حسين أمير عبداللهيان

إيران تندد بالاتحاد الأوروبي لفرضه عقوبات جديدة عليها

نددت إيران الخميس بالعقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الجمهورية الإسلامية على خلفية قمع الاحتجاجات التي اندلعت في أعقاب وفاة مهسا أميني.

المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني

كنعاني: إنهاء عضویة إيران ‎في لجنة المرأة الأممية بدعة سياسية

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يائير لبيد

لابيد يشيد بقرار طرد إيران من لجنة المرأة بالأمم المتحدة

الاحتجاجات الإيرانية ما زالت مستمرة

الأمم المتحدة تخرج إيران من هيئة حقوق المرأة

من العالم

elaphمن الوقفة الاحتجاجية في نيودلهي في 16 ديسمبر 2022 في ذكرى مرور عشر سنوات على مقتل جيوتي سينغ جراء تعرصها لاغتصاب جماعي، وبدت والدتها أشا ديفي (في الوسط)

وقفة احتجاجية في نيودلهي مطالبة بالعدالة لعائلات ضحايا الاغتصاب

elaphأعضاء جيش التحرير الوطني في كولومبيا

نحو عشرة آلاف مدني عالقون في شمال شرق كولومبيا

elaphالسفير فؤاد يازوغ يتحدث في ’’ حوارات أطلسية’’

يازوغ :مؤتمر “الإفريقية الأطلسية” يروم خلق التآزر من أجل إفريقيا مزدهرة

elaphجندي من بعثة المنظمة الدولية في مالي (توضيحية)

أعضاء مجلس الأمن الدولي يدينون الهجوم على بعثة الأمم المتحدة في مالي

elaphالزعيم الشيوعي الفيليبيني خوسيه ماريا سيسون (يمين) ومستشاره لويس خالاندوني في 02 أبريل 2017 في مدينة نوردفيغ ام زي الهولندية

وفاة الزعيم الشيوعي الفيليبيني خوسيه ماريا سيسون عن 83 عاماً

elaphالصحافي المكسيكي سيرو غوميز ليفا. (عن حسابه في تويتر@CiroGomezL)

صحافي مكسيكي بارز يعلن نجاته من محاولة اغتيال

elaphانهيار طريق رئيسي إلى قسمين بفعل الأمطار الغزيرة والفيضانات في الكونغو الديمقراطية

الأمم المتحدة: مصرع أكثر من 160 شخصاً في الكونغو الديموقراطية

elaphصورة وزعها قصر باكنغهام للقاء الليدي هاسي وفولاني

قصر باكنغهام: حادث التمييز العنصري "صافي يا لبن"!

أخبار

elaphملصقات انتخابية في العاصمة التونسية خلال حملة الاقتراع التشريعي في 14 ديسمبر 2022

التونسيون ينتخبون برلماناً بلا صلاحيات في ظل الرئيس سعيد

elaphالعاهل الأردني مقدما العزاء بالعقيد الدلابيح الذي قتل برصاصة طائشة يوم الخميس

الملك عبدالله الثاني: نرفض التطاول على أجهزتنا الأمنية

elaphصورة من الأرشيف لآلية عسكرية حوثية في صنعاء

معاريف: يورانيوم إيراني مخصّب في قبضة القاعدة باليمن

elaphدورية لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان في 15 ديسمبر 2022

اليونيفيل: لمحاسبة قتلة الجندي الإيرلندي في جنوب لبنان

elaphعنصر أمن أردني أثناء تفريق تظاهرة في عمان في 15 مارس 2021 احتجاجًا على القيود الصحية المرتبطة بكوفيد-19

مقتل رجل أمن وإصابة اثنين خلال احتجاجات في جنوب الأردن

elaphرئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة

الدبيبة يؤكّد أنّ حكومته سلّمت واشنطن متّهماً رئيسياً بقضية لوكربي

elaphرئيس النظام السوري بشار الأسد (يمين) مستقبلًا مسؤول العلاقات العربية في حماس، خليل الحية (وسط) وآخرين في دمشق، في 19 أكتوبر 2022

أبو مازن للأسد غاضباً: لا تُعد العلاقات مع حماس 

elaphيوسف النصيري (وسط) يحتفل مع زملائه بعد تسجيله الهدف الافتتاحي ضد البرتغال، 10 ديسمبر 2022

أي مغرب بلغ نهائي المونديال: العربي أم الامازيغي؟

الأزمة الأوكرانية

مواطنون لجأوا إلى محطة قطارات انفاق خلال انذار جوي في 16 ديسمبر 2022 في العاصمة الأوكرانية كييف

أوكرانيا تعمل على إعادة الكهرباء بعد ضربات روسية كثيفة

تعمل أوكرانيا على إعادة التيار الكهربائي بعدما أدت ضربات روسية جديدة بواسطة صواريخ إلى انقطاع التيار عبر البلاد في ما اعتبره الاتحاد الأوروبي جرائم حرب.

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

بوتين تباحث مع المسؤولين عن العملية الروسية في أوكرانيا

جنود أوكرانيون يفرغون طائرة تحمل صواريخ جافلين، وهو صاروخ محمول مضاد للدبابات أميركي الصنع، في كييف

حلف الناتو: بوتين يحضر روسيا لحرب طويلة في أوكرانيا

تظهر هذه الصورة، التي التقطت في 13 ديسمبر 2022، مستودع ذخيرة مدمرا تابعا للجيش الروسي في ضواحي إيزيوم، منطقة خاركيف، وسط الغزو الروسي لأوكرانيا

الاتحاد الأوروبي يندد بـ "إرهاب الكرملين الأعمى"

مختارات

elaphقادة مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال قمتهم في الريلض الجمعة 9 ديسمبر 2022 (المجلس)

قادة الخليج: هذا موقفنا من مليشيات العراق وحدوده مع الكويت

  • منذ 7 أيام 1
elaphولي العهد السعودي والرئيس الصيني ومعهما قادة الدول العربية والخليجية في ختام قمة الرياض

وزير الخارجية السعودي: مخرجات القمة الخليجية - الصينية داعمة للتنمية

  • منذ 7 أيام 1
elaphوزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف

وزير الصناعة السعودي: استضافة 10 مصانع صينية تعمل في مجالات مختلفة

  • منذ 7 أيام 1
elaphإيلاف تطلق How To Spend It Arabic بالتعاون مع فايننشال تايمز

إيلاف تطلق How To Spend It Arabic بالتعاون مع فايننشال تايمز

  • منذ سنة 15

الولايات المتحدة

صورة تمّ التقاطها في 13 أكتوبر 2022، تُظهر مقطع فيديو للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بُثَّ خلال جلسة لجنة مجلس النواب الأميركي المعنية بالتحقيق في هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأميركي في العاصمة واشنطن

لجنة الاعتداء على الكابيتول ستصوّت بشأن ملاحقات جنائية ضدّ ترامب

ستصوّت لجنة التحقيق البرلمانية في هجوم السادس من يناير 2021 على الكونغرس الأميركي، على توصيات بشأن ملاحقات جنائية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب.

سياح يزورون مدينة تكساس

زلزال متوسط القوة يضرب منطقة نفطية جنوب تكساس

الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب يواجه تهماً جنائية في قضية اقتحام الكابيتول

لجنة نيابية أميركية تعتزم التصويت على توجيه تهم جنائية الى ترامب

مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان

البيت الأبيض يرحب بالسياسة الدفاعية الجديدة لليابان

نساء إيلاف

elaphأنجلينا جولي تترك منصبها كمبعوثة للأمم المتحدة للاجئين بعد 21 عامًا

أنجلينا جولي تترك منصبها كمبعوثة للأمم المتحدة للاجئين بعد 21 عامًا

elaph Getty Images فوندا كشفت في سبتمبر/ أيلول عن تشخيص إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين

جين فوندا: نجمة هوليوود "تشعر بالنعمة" لخمود السرطان الذي عانت منه

elaphلمياء جمال تكشف عن نقطة ضعفها في عملها الجديد مع فايز السعيد

لمياء جمال تكشف عن نقطة ضعفها في عملها الجديد مع فايز السعيد

elaphفيلم فرح يدخل قائمة نتفليكس للأفلام الأكثر مشاهدة في لبنان

فيلم فرح يدخل قائمة نتفليكس للأفلام الأكثر مشاهدة في لبنان

فضاء الرأي

elaphسالم الكتبي

هل تدخل أوكرانيا دائرة الحروب المنسية؟

سالم الكتبي
0
elaphصالح القلاب

"شفرة الحلاقة".. والأسلحة النووية!!

صالح القلاب
0
elaphفاضل المناصفة

هل سينجح سوناك في ابعاد المهاجرين الغير نظاميين؟

فاضل المناصفة
0
elaphعبد الكريم البليخ

الدوحة في القلب

عبد الكريم البليخ
0
elaphفادي عيد

قراءة في البعد الحقيقي للحرب على روسيا

فادي عيد
7

اقتصاد

صورة من الارشيف التقطت في 29 أيلول/سبتمبر 2022 لموقع محطة الغاز الطبيعي المسال في فيلهلمسهافن بتاريخ 29 سبتمبر 2022

ألمانيا تدشن أولى وحداتها العائمة لاستقبال الغاز في بحر الشمال

تدشن ألمانيا أول وحدة عائمة لاستقبال الغاز المسال بهدف تجنب النقص والتخلي عن الشحنات الروسية التي أوقفتها الحرب في أوكرانيا، لكن التزود بهذا المادة على الأمد القصير ما زال غير مؤكد.

غولدمان ساكس يعتزم تسريح 8% من قوته العاملة في ظل حالة عدم اليقين

مصرف غولدمان ساكس ينوي تسريح ما يصل الى 8% من موظفيه

رجل يعد الجنيهات المصرية في محل صرافة بوسط القاهرة

صندوق النقد الدولي يوافق على منح مصر قرضاً بقيمة ثلاثة مليارات دولار

مدنيون يحتمون في محطة مترو أثناء إنذار من غارة جوية في كييف

أوكرانيا تتعرض لقصف مكثف وتزايد انقطاع الكهرباء

صحة وعلوم

وزير البيئة الكندي ستيفن غيلبو

كندا تزيد تمويل التنوع الحيوي خلال محادثات صعبة في إطار الأمم المتحدة

أعلنت كندا زيادة تمويلها لجهود الحفظ والتنوع البيولوجي على المستوى الدولي في خطوة تجاه الدول النامية خلال محادثات الأمم المتحدة الصعبة التي تهدف إلى إبرام "اتفاق سلام مع الطبيعة".

elaphموقع انزلاق للتربة في باتانغ كالي في سالانغور بماليزيا في 16 ديسمبر 2022

23 قتيلاً في انزلاق التربة في ماليزيا

  • منذ 3 ساعات 0
elaphصورة التقطت في 15 ديسمبر 2022 لصاروخ

إقلاع القمر الاصطناعي الجديد لرصد المياه على كوكب الأرض

  • منذ 5 ساعات 0
elaphطابور انتظار لإجراء اختبار كوفيد-19 خارج مستشفى في هانغتشو في الصين في 16 ديسمبر 2022

في بكين... محارق الجثث مكتظة بسبب موجة كوفيد

  • منذ 7 ساعات 0
elaphمدمن مخدرات يقرأ منشوراً بشأن الفنتانيل قبل مقابلة مع طلاب كلية جون جاي للعدالة الجنائية كجزء من مشروع لمقابلة مستخدمي المخدرات في برونكس من أجل تجميع بيانات حول الجرعات الزائدة في 8 أغسطس 2017 في مدينة نيويورك

زيادة كبيرة في الوفيات بجرعات زائدة لدى المراهقين في الولايات المتحدة

  • منذ يوم 0
elaphالوزير الكندي للبيئة وتغير المناخ ستيفن جيلبولت في مونتريال بتاريخ 14 ديسمبر 2022

صعوبات تعتري محادثات التنوع البيولوجي في مونتريال

  • منذ يوم 0
elaphفيضانات في كوالالمبور في 19 ديسمبر 2021

ثمانية قتلى وعشرات المفقودين في انهيار أرضي بماليزيا

  • منذ يوم 0

رياضة

سجل كايري إرفينغ كرة الفوز لنتس في سلة رابتورز

دوري "أن بي أيه": إرفينغ يقود نتس لفوز في الثانية الأخيرة على رابتورز

سجّل النجم كايري إرفينغ ثلاثية قاتلة في الثانية الاخيرة ليمنح فريقه بروكلين نتس فوزه الخامس تواليًا في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين على حساب تورونتو رابتورز

سيشاهد المواطنون في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المنازلة النهائية في مونديال قطر بين امبابي وميسي من دون تشفير

بي إن سبورتس: نهائي مونديال 2022 بلا تشفير

مونديال 2022: كيف تساعد شعبية سكالوني الأرجنتين على الفوز؟

مونديال 2022: كيف تساعد شعبية سكالوني الأرجنتين على الفوز؟

تسعى الارجنتين للقبها الثالث في التاريخ والاول منذ 1986

مونديال 2022: مشجعو الأرجنتين يحتجون للمطالبة بتذاكر للنهائي

فاريل ويليامز يروي: وكبُرت Joopiter

الفنان الشهير يبيع ميراثه، ويخبر إنديا روس لماذا حان الوقت ليفشي أسراره

© جيسي غوفيا
C Seed N1

الدنيا على شاشة كبيرة

© بنجامين فنوك

امبراطورية تساوي 130 مليار دولار: ما وراء ستار الجمال في Rose Inc

غوردو محيياً حفله الصاخب في The Penthouse بفندق FIVE Palm Jumeirah في دبي

"لقد هزمناكِ يا شاكيرا!"

على طريق البخور

© أليسّاندرا سكوبِتّا

كيف تستمتعون بأوقاتكم في... سردينيا

هوتو في رانو راراكو في صورة بعنوان Iorana

لغة العيون

ترفيه

elaphكيفين سبايسي يواجه تهماً جديدة بالاعتداء الجنسي أمام القضاء البريطاني

كيفين سبايسي يواجه تهماً جديدة بالاعتداء الجنسي أمام القضاء البريطاني

elaphالدراما التاريخية المليئة بالإثارة

الدراما التاريخية المليئة بالإثارة "ساس روغ هيروز" على STARZPLAY

elaph

"أمازون" ستنتج أفلاماً تستند إلى لعبة "وارهامر 400"

elaphهاريسون فورد يعود إلى التلفزيون على حصان الوسترن من خلال 1923

هاريسون فورد يعود إلى التلفزيون على حصان الوسترن من خلال "1923"

فيديو

elaphالبترون عاصمة الميلاد للسنة الثانية على التوالي وإيلاف تنقل لكم الأجواء الميلادية الساحرة

البترون عاصمة الميلاد للسنة الثانية على التوالي وإيلاف تنقل لكم الأجواء الميلادية الساحرة

elaphإيلاف في كواليس العرض الخاص للفيلم اللبناني فرح وتقابل نجوم العمل وصناعه

إيلاف في كواليس العرض الخاص للفيلم اللبناني "فرح" وتقابل نجوم العمل وصناعه

elaphسينتيا خليفة لإيلاف: أرفض أن أقدم في أدواري صورة سيئة عن الفتاة اللبنانية!

سينتيا خليفة لإيلاف: "أرفض أن أقدم في أدواري صورة سيئة عن الفتاة اللبنانية!"

elaphنايلة تويني لإيلاف: جبران معي في كل لحظة من حياتي بالمنيح وبالأيام الصعبة ومكملين..

نايلة تويني لإيلاف: "جبران معي في كل لحظة من حياتي بالمنيح وبالأيام الصعبة ومكملين.."

elaphالبترون عاصمة السياحة الأولى في لبنان تنبض فرحًا وحياة في كل الفصول

البترون عاصمة السياحة الأولى في لبنان تنبض فرحًا وحياة في كل الفصول

elaphمقابلات حصرية لإيلاف مع نجوم الموركس دور تحت شعار إنهض يا لبنان

مقابلات حصرية لإيلاف مع نجوم "الموركس دور" تحت شعار "إنهض يا لبنان"

elaphالموسيقار يحيى الموجي لإيلاف: مصر تراجعت فنياً وحفلات الرياض حديث العالم العربي

الموسيقار يحيى الموجي لإيلاف: مصر تراجعت فنياً وحفلات الرياض حديث العالم العربي

elaphكاميرا إيلاف تواكب إطلاق فيلم الهيبة في بيروت بحضور نجوم العمل

كاميرا إيلاف تواكب إطلاق فيلم الهيبة في بيروت بحضور نجوم العمل

لايف ستايل

elaphكاديلاك إسكاليد-V للعام 2023 أصبحت متوفرة الآن في الشرق الأوسط

"كاديلاك إسكاليد-V" للعام 2023 أصبحت متوفرة الآن في الشرق الأوسط

elaphGENTLE MONSTER تقدم مجموعتها الجديدة من النظارات بعنوان Galaxy of 9 Evenings

"GENTLE MONSTER" تقدم مجموعتها الجديدة من النظارات بعنوان "Galaxy of 9 Evenings"

elaphثلاث طرق لاستخدام الحجر الطبيعي في الديكورات المنزلية

ثلاث طرق لاستخدام الحجر الطبيعي في الديكورات المنزلية

تقدم علامة اورا السعودية للتصميم الداخلي المعاصر، تشكيلةً جميلة من قطع وتصاميم الأحجار الطبيعية مع خيارات متنوعة تمنح ديكور منازلكم الداخلي ...

elaphسفينة كوستا توسكانا السياحية الفاخرة تصل إلى دبي هاربر

سفينة "كوستا توسكانا" السياحية الفاخرة تصل إلى "دبي هاربر"

elaphشفروليه تطوّر مفهوم السفر والتخييم براً مع سيلفرادو ZR2 وإكسسواراته المتمحورة حول المغامَرات

"شفروليه" تطوّر مفهوم السفر والتخييم براً مع "سيلفرادو ZR2" وإكسسواراته المتمحورة حول المغامَرات

ثقافات

elaphصورة التقطت في 16 ديسمبر 2022 لثلاثة من أبراج كاتدرائية ساغرادا فاميليا في برشلونة (إسبانيا) مضاءة وهي برج القديس لوقا (إلى اليسار) وبرج القديس مرقس (إلى اليمين) وبينها في الوسط برج العذراء مريم

كاتدرائية ساغرادا فاميليا في برشلونة أضاءت برجيها الجديدين

  • منذ ساعة 0
elaphكلودين غاي الرئيسة رقم 30 لجامعة هارفارد (أرشيفية)

كلودين غاي أول شخص أسود يتولى رئاسة جامعة هارفارد الأميركية

  • منذ يوم 0
elaphالمحفوظات الوطنية الأميركية تنشر آلاف الوثائق حول اغتيال الرئيس كينيدي

المحفوظات الوطنية الأميركية تنشر آلاف الوثائق حول اغتيال الرئيس كينيدي

Getty Images فوندا كشفت في سبتمبر/ أيلول عن تشخيص إصابتها بسرطان الغدد الليمفاوية غير هودجكين

جين فوندا: نجمة هوليوود "تشعر بالنعمة" لخمود السرطان الذي عانت منه

  • منذ 6 ساعات 0
Reuters

مونديال 2022: الماء قليل في قطر.. فمن أين 10 آلاف لتر يومياً لكل ملعب؟

  • منذ 22 ساعات 1
Getty Images لعب كافيل دور سوبرمان في عدد من الأفلام

هنري كافيل لن يلعب دور سوبرمان مرة أخرى

  • منذ يوم 0
ما هي الخلايا الخالدة وما دورها في مكافحة السرطان؟

ما هي الخلايا "الخالدة" وما دورها في مكافحة السرطان؟

  • منذ يوم 0
أمير البازي

أمير البازي: كيف يحلم لاعب عراقي بأول لقب عربي في الفنون القتالية المختلطة؟

  • منذ يوم 0
مونديال 2022: هل تُكتب الكأس الحالية باسم ميسي أم مبابي؟

مونديال 2022: هل تُكتب الكأس الحالية باسم ميسي أم مبابي؟

  • منذ يوم 0
Reuters عمال الإنقاذ يقفون على متن قارب نجاة تابع للمؤسسة الملكية الوطنية لقوارب النجاة

القنال الإنجليزي: إنقاذ 8 أطفال بين 39 شخصاً نجوا من غرق زورق للمهاجرين

  • منذ يوم 0
Getty Images يُنظر إلى الأميرة باجراكيتيابا على نطاق واسع في تايلاند على أنها الوريثة الأنسب للعرش

قلق بعد إصابة الوريثة المحتملة لعرش تايلاند بوعكة صحية

  • منذ يوم 0
اقرأ المزيد...

مذاقات

elaphمطعم ج ز ن بوراك غورميه يفتح أبوابه قريباً في دبي

مطعم ج ز ن بوراك غورميه يفتح أبوابه قريباً في دبي

elaphوصفات مالديفية متنوعة بنكهة غنية

وصفات مالديفية متنوعة بنكهة غنية

elaphالتوأم سيرجيو وخافيير توريس

التوأم توريس... طاهيان من برشلونة يحققان حلم الطفولة

مع كل إشراقة كتاب

elaphالنساء كن في الواقع العمود الفقري لصناعة الكحول
مختصر تاريخ النساء والكحول

إستفتاء

من تتوقع أن يفوز بكأس العالم قطر 2022 ؟

شاهد النتيجة

الأكثر قراءة

مونديال 2022: فيفا تعيد النظر بنظام مونديال 2026

  • منذ 17 ساعات 0

مونديال 2022: الماء قليل في قطر.. فمن أين 10 آلاف لتر يومياً لكل ملعب؟

  • منذ 22 ساعات 1

قصر باكنغهام: حادث التمييز العنصري "صافي يا لبن"!

  • منذ 18 ساعات 0

الملك عبدالله الثاني: نرفض التطاول على أجهزتنا الأمنية

  • منذ 21 ساعات 1

جائحة كورونا

إصابات اليوم
807 865
وفيات اليوم
3 701
المصابون
647 972 911
الوفيات
6 642 832
يتم تحديث البيانات كل 30 دقيقة.المزيد