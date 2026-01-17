

إيلاف من لندن: تحت ثريات دار أوبرا فيينا العريقة، يتجلّى حفل افتتاح الدورة الـ68 من حفل أوبرا فيينا كحلم كوتور نابض بالحياة. في هذه الليلة الفريدة، يقدّم جورجيو أرماني تصاميم أزياء فرقة باليه فيينا الرسمي، ناقلًا لغته الجمالية المميزة، القائمة على الرصانة، والانسيابية، والأناقة العصرية، إلى حركة راقصة على المسرح.

أزياء أرماني لا تنافس الرقص، بل تتنفس معه. أقمشة حريرية خفيفة كهمسة، خطوط انسيابية، ولوحة ألوان مستوحاة من ضوء القمر، عاجي هادئ، رمادي ناعم، وأزرق ليلي عميق، تنزلق عبر الخشبة، تلتقط الضوء مع كل دوران. القصّات دقيقة لكنها شاعرية، تنحت الجسد دون أن تقيده. كل إطلالة تصبح دراسة متقنة في التوازن: بين الذكوري والأنثوي، القوة والنعومة، التقاليد والرقي المعاصر.

وتحت الإدارة الفنية لأسطورة الباليه أليساندرا فيري، يتحول العرض إلى حوار حي بين الموضة والكوريغرافيا. رؤية فيري، الموسيقية والعاطفية بعمقها، تجد شريكها المثالي في فخامة أرماني الهادئة. معًا، يعلّقان لحظة الافتتاح خارج الزمن، حيث تلتقي الأناقة الفيينية الكلاسيكية بروح الحداثة الإيطالية في مشهد لا يُنسى.