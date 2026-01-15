إيلاف من لندن: لطالما كانت الموضة أكثر من مجرد ملابس. إنها لغة يستخدمها المصممون للتعبير عن قناعاتهم، وطرح الأسئلة، وتحدي السائد، ومشاركة شغفهم مع العالم. أحيانًا تأتي هذه اللغة غريبة أو صادمة، وأحيانًا شاعرية وجميلة لكنها غالبًا ما تستفزنا بالقدر الكافي لنتوقف، ننظر عن قرب، ونتأمل.

علامة RAPPAZ تمثل مثالًا واضحًا على هذا النوع من الاستفزاز الواعي. تأسست عام 2024 على يد المصممة السويسرية أدلين راباز، وهي علامة أزياء نسائية جاهزة ترتكز على المسؤولية البيئية وإعادة التدوير الإبداعي. تقوم راباز بتحويل قطع ومواد موجودة مسبقًا، مثل الجينز، الأقمشة المنزلية، الأوشحة، الدانتيل العتيق، المجوهرات، الأزرار، والرقع القماشية، إلى تصاميم فريدة من نوعها أو مجموعات محدودة.

بالنسبة لراباز، يصبح الوقت بحد ذاته رفاهية: الوقت المخصص للبحث في الأقمشة، والعمل اليدوي الدقيق، وترك المواد تعبّر عن تاريخها وآثار استخدامها السابقة.

تعكس هوية العلامة توازنًا لافتًا بين طاقة البانك وقوة الزهور، من خلال خطين متكاملين: الكوتور والجاهز للارتداء. في مجموعة ربيع/صيف 2026، Inside the Bloom، تستلهم المصممة رؤيتها من زهرة الكالا وعالم الزهور للفنانة جورجيا أوكيف، مستكشفة الهشاشة والقوة عبر قصّات انسيابية ذات بنية واضحة. تسيطر ألوان النيود الناعمة، والكريمي، والوردي الدخاني، والأحمر القرمزي العميق على المجموعة، تتخللها إطلالة لافتة مرسومة يدويًا.

وكانت راباز قد نالت اعترافًا مبكرًا عام 2021 خلال مهرجان هيير الدولي للأزياء، حيث فازت مجموعتها المعاد تدويرها والمصبوغة نباتيًا بالكامل بجائزة الجمهور. ومنذ ذلك الحين، تواصل أدلين راباز إثبات أن الموضة يمكن أن تكون ذات معنى، مشحونة بالعاطفة، وهادئة في راديكاليتها، قد تبدو غريبة أحيانًا، رائعة غالبًا، لكنها دائمًا جديرة بالتفكير.



