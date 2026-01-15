إيلاف من واشنطن: وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب قانونًا يسمح بإعادة الحليب كامل الدسم إلى الوجبات المدرسية، مؤكّدًا بذلك إلغاء القيود التي كانت مفروضة منذ عهد الرئيس السابق باراك أوباما على خيارات الحليب الأعلى دهونًا. جاء ذلك خلال مراسم في البيت الأبيض حضرها مشرعون ومزارعون في قطاع الألبان وأطفالهم، حيث وُضعت زجاجة حليب على مكتب الرئيس. وقال ترامب: "سواء كنت ديمقراطيًا أو جمهوريًا، فإن الحليب كامل الدسم شيء رائع".

ويأتي توقيع القانون بعد أيام من صدور الإرشادات الغذائية الأميركية للفترة 2025–2030، والتي توصي باستهلاك منتجات الألبان كاملة الدسم ضمن نظام غذائي صحي، وهو تحول عن التوصيات السابقة التي كانت تشدد على الحليب قليل أو منزوعة الدسم للأطفال فوق سن الثانية. ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق التغيير اعتبارًا من الخريف المقبل، مع الإشارة إلى أن بعض المدارس قد تحتاج وقتًا أطول لتقدير الطلب وتعديل سلاسل التوريد.

وبحسب الإرشادات الجديدة، ستُطلب من المدارس توفير مجموعة أوسع من خيارات الحليب، تشمل كامل الدسم والحليب الخالي من اللاكتوز، إضافة إلى بدائل غير ألبانية مطابقة للمعايير. ويرى عدد من خبراء التغذية أن الحليب كامل الدسم غني بالعناصر الغذائية، وأن دراسات عدة تشير إلى عدم وجود فائدة صحية ملموسة لاختيار الحليب قليل الدسم مقارنة بكامل الدسم، بل ربطت بعض الأبحاث استهلاك الحليب كامل الدسم بانخفاض مخاطر السمنة لدى الأطفال. في المقابل، تشير أبحاث أخرى إلى أن التعديلات التي أُدخلت على برامج التغذية المدرسية في عهد أوباما ساهمت في إبطاء معدلات زيادة السمنة بين الأطفال والمراهقين في الولايات المتحدة.

