

إيلاف من لندن: كشف تقرير طبي حديث نشره موقع VerywellHealth عن تداخل محتمل بين شرب القهوة والعديد من الأدوية الشائعة، حيث يمكن للكافيين أن يقلل من امتصاص بعض الأدوية أو يزيد من آثارها الجانبية، ما قد يشكل خطورة خاصة على مرضى القلب، والغدة الدرقية، والأعصاب.

وأشار التقرير إلى أن أدوية الغدة الدرقية، مثل ليفوثيروكسين، قد تقل فعاليتها إلى النصف عند تناولها مع القهوة، ما يؤدي إلى اضطراب مستويات الهرمونات. وبالمثل، تتأثر أدوية هشاشة العظام مثل إيباندروينات وريزيدرونات، التي يُنصح بتناولها مع الماء وعلى معدة فارغة فقط. كما تقل قدرة أدوية ألزهايمر والخرف من نوع مثبطات الكولين إستيراز، مثل دونيبيزيل، على الوصول إلى الدماغ عند تناولها مع الكافيين، ما يضعف تأثيرها العلاجي.

ولم تقتصر المخاطر على ضعف الامتصاص، إذ يمكن أن يؤدي الجمع بين القهوة وبعض الأدوية إلى تضخيم الآثار الجانبية. فمثلاً، يزيد الكافيين من تأثير مميعات الدم مثل الوارفارين، ما يرفع خطر النزيف، ويمكن أن يؤدي مع مضادات الاكتئاب أو مضادات الذهان إلى خفقان القلب والقلق واضطرابات النوم. كما تتضاعف آثار بعض أدوية الربو الموسعة للشعب الهوائية، وأدوية الزكام والحساسية التي تحتوي على سودوإيفيدرين، بسبب تأثيرها المنبه للجهاز العصبي.

وحذرت الدراسات من أن الإفراط في الكافيين قد يؤثر على مستوى السكر في الدم لدى مرضى السكري، ويقلل فاعلية بعض أدوية ضغط الدم مثل بروبرانولول وميتوبرولول، ما يحد من قدرتها على خفض الضغط.

ويشير الخبراء إلى ضرورة تجنب القهوة أو الفصل الزمني بينها وبين الدواء لعدة ساعات لدى الحوامل، ومرضى القلق واضطرابات القلب، والأطفال والمراهقين، وكبار السن الذين يتناولون أدوية متعددة في الوقت نفسه. ويظل استشارة الطبيب أو الصيدلي الخيار الأكثر أمانًا لتحديد مدى إمكانية تناول القهوة مع الأدوية أو توقيتها المناسب.

