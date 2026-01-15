إيلاف من لندن: تجري الحكومة البريطانية نقاشًا حادًا حول حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة

أيد وزير الصحة، ويس ستريتينغ، وهو أحد نجوم الحكومة العمالية البريطانية في تصريحات علنية مؤيدة لحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن السادسة عشرة، وهو ما يتعارض مع موقف رئيس الوزراء.

وقال الوزير في تصريح لقناة (سكاي نيوز): "أنا سعيد جدًا بهذا النقاش. أنا سعيد حقًا لأن رئيس الوزراء قال لنواب حزب العمال إنه لا ينبغي استبعاد أي خيار."

وأضاف: "أنا قلق للغاية، بصفتي وزير الصحة في بلادنا، بشأن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على صحة الشباب ورفاهيتهم وتعليمهم وفرصهم في الحياة."

وعندما سُئل ستريتينغ عما إذا كان يؤيد فرض حظر، قال: "أنا بالتأكيد أؤيد اتخاذ إجراءات في هذا الشأن".

وقال: لا أريد فرض رأيي على النقاش ومحاولة إسكات جميع الأصوات، لأنني أتفهم بعض الحجج المضادة التي تتحدث عن إيجابيات التواجد على الإنترنت والروابط الإيجابية التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد وزير الصحة: "لذا، لا أريد أن أكون غير مبالٍ بهذه الحجج أو أتجاهلها."

وعندما سُئل عما إذا كان قد ضغط على رئيس الوزراء لفرض حظر، قال وزير الصحة: ​​"إنه مهتم بهذا النقاش لأنه أبٌ أيضاً. وهو مهتم به لأنه يهتم بأطفال الجميع، وليس أطفاله فقط. ونحن نخوض نقاشاً جاداً."