إيلاف من لندن: أطلقت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية (أوفكوم) تحقيقًا رسميًا في أداة الذكاء الاصطناعي "غروك Grok" التابعة لشركة X، لاستخدامها في إنشاء صور جنسية للنساء والأطفال.

تقول الهيئة إنها ستدرس ما إذا كان المستخدمون في المملكة المتحدة يتعرضون لمحتوى غير قانوني، وما إذا كان الأطفال مُعرّضين للخطر.

وقالت الهيئة إنها تواصلت مع منصة التواصل الاجتماعي يوم الاثنين الماضي، وحددت مهلة نهائية حتى يوم الجمعة الماضي "لتوضيح الخطوات التي اتخذتها الشركة للوفاء بواجباتها في حماية مستخدميها في المملكة المتحدة".

وقد ردت شركة X في الموعد المحدد، ومنذ ذلك الحين، أجرت أوفكوم "تقييمًا سريعًا للأدلة المتاحة على وجه السرعة".

وأضافت أن التحقيق الرسمي سيبحث فيما إذا كانت شركة X، المملوكة لعملاق التكنولوجيا إيلون ماسك، "قد أخلّت بالتزاماتها القانونية بموجب قانون السلامة على الإنترنت".

وأوضحت الحكومة البريطانية العمالية أنها ستدعم (أوفكوم) إذا خلصت إلى ضرورة حظر X في المملكة المتحدة.

لكن حزب المحافظين المعارض صرّح بأنه لا يعتقد أن الحظر هو النهج الصحيح.