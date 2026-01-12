إيلاف من لندن: كشف عمدة لندن، السير صادق خان، أنه يتبادل الرسائل "بانتظام" مع عمدة مدينة نيويورك الجديد، زهران ممداني، وكلا الرجلين مناهض للرئيس الأميركي دونالد ترامب، كما أن كليهما مسلم لكنهما اشتراكيان يساريان.

وقال خان في مقابلة مطولة مع قناة (سكاي نيوز) البريطانية إن نظيره الجديد عمدة نيويورك "سيؤدي عملًا رائعًا على ما أعتقد، في ثاني أعظم مدينة في العالم".

وكان السير صادق خان لانتقادات لاذعة من دونالد ترامب بسبب في العقد الماضي، وحين سئل إن كان لديه أي نصائح لممداني. فأجاب بأن ممداني "لا يحتاج إلى نصيحة مني"، لكنه أضاف: "ما أود قوله لأي شخص، سواء كان عمره تسع سنوات أو أربعة عشر عامًا أو أكبر، لا تدع المتنمرين ينتصرون".

ولاية رابعة

وإذ ذاك، فإن خان لا يستبعد ترشحه لولاية رابعة لمنصب عمدة لندن، وأضاف: "أحب أن أكون رئيساً لبلدية هذه المدينة العظيمة - إنها أفضل وظيفة شغلتها على الإطلاق، بغض النظر عن أي شيء آخر في السياسة. أستمتع بقدرتي على تحقيق التقدم الذي أحرزناه".

وقال عمدة لندن إنه يؤيد قرار الشرطة باعتقال المتظاهرين لترديدهم شعار "عولمة الانتفاضة".

وفي الشهر الماضي، أعلنت شرطة العاصمة في لندن وشرطة مانشستر الكبرى أن المتظاهرين سيواجهون الاعتقال لترديدهم شعار "عولمة الانتفاضة" في أعقاب الهجوم الإرهابي على شاطئ بوندي، بحجة أن "سياق" الهتاف "قد تغير" بعد المجزرة.

وقال: "رسالتي إلى سكان لندن وعموم البلاد هي: دعونا نتوقف للحظة عن الحديث عن القانون الجنائي، فهذا يُعد انتهاكًا له. في الواقع، هل تريدون حقًا أن يشعر جيرانكم، وأصدقاؤكم، وزملاؤكم، الذين قد يكونون يهودًا، بالخوف؟" هذا ما حدث خلال السنوات الثلاث الماضية - تزايد الخوف بين اليهود".

وأضاف أن هذه العبارة تُخالف القانون، لكنها تُثير قلق الجيران أيضاً، وأن هناك طرقاً أخرى للتعبير عن آرائكم بوضوح وجرأة حول ما يحدث في غزة بالضفة الغربية.

خان ينتقد "التشويه والأكاذيب" بشأن أمن لندن.

جرائم القتل

وتحدث عمدة لندن إلى برنامج "صباح الخير مع ريدج وفروست" مُشيداً ببيانات جديدة من شرطة العاصمة تُظهر أن عام 2025 شهد أدنى عدد مُسجل لجرائم القتل منذ أكثر من عقد.

وقال السير صادق خان: "بالنسبة لي، جريمة قتل واحدة هي خسارة فادحة. ضحية واحدة لجريمة عنيفة هي خسارة فادحة. لكن حتى أشد منتقدينا سيضطرون إلى الاعتراف بأن التقدم الذي أحرزناه ملحوظ للغاية."

وقال إن الانخفاض يعود إلى "التركيز المستمر على نهج الصحة العامة - التشدد في مكافحة الجريمة، وتطبيق القانون، ودعم الشرطة، ومضاعفة استثمارات مجلس المدينة، ومعالجة الأسباب المعقدة للجريمة".

لندن ليست خطرة

وعندما سُئل عما سيقوله لمن يصفون لندن بالخطيرة، قال خان: "لقد رأيت سياسيين ومعلقين يغرقون منصات التواصل الاجتماعي بسيل من التضليل والأكاذيب".

وتساءل: ما الدليل؟ الدليل هو أننا، وفقًا لمعايير موضوعية، المدينة الأولى في العالم في السياحة، والثقافة، والرياضة، والجامعات، والاستثمار الأجنبي المباشر". والآن، نحن من أكثر مدن العالم أمانًا، إن لم نكن أكثرها أمانًا على الإطلاق.

ويرى خان أن من ينشرون الأكاذيب والمعلومات المضللة لا يروق لهم أن تكون لندن مدينة ليبرالية، تقدمية، متنوعة، وناجحة.

وقال عمدة لندن إن تخفيضات التمويل في ظل حكومة المحافظين أدت إلى محدودية موارد الشرطة، مضيفًا أن هناك انخفاضًا بنسبة 25% في هذه الجرائم منذ أن أطلقت شرطة العاصمة عملية مخصصة لمكافحتها.