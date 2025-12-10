إيلاف من لندن: دافع رئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر عن عمدة لندن صادق خان في مواجهة هجمات كلامية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

هاجم الرئيس الأميركي مجددا، عمدة لندن العمالي السير صادق خان بشدة واصفًا إياه بـ"عمدة فظيع، شرير، ومثير للاشمئزاز".

وفي حديثه للصحفيين بعد جلسة أسئلة رئيس الوزراء، سُئل السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء عن تصريحات دونالد ترامب بشأن عمدة لندن العمالي، السير صادق خان.

ورفض السير كير ستارمر بشكل قاطع هجوم دونالد ترامب اللاذع على السير صادق خان.

وقال 10 داونينغ ستريت إن رئيس الوزراء يعتقد أن انتقادات ترامب اللاذعة لعمدة لندن "خاطئة".

أحدث التصريحات

وفي أحدث تصريحاته الحادة ضد السير صادق، زعم الرئيس الأميركي أنه انتُخب لعضوية مجلس مدينة لندن بسبب كثرة المهاجرين فيها.

وقال ترامب في مقابلة مع موقع بوليتيكو: "انظروا إلى... عمدة لندن. إنه كارثة. كارثة بكل معنى الكلمة". وأضاف: "لديه أيديولوجية مختلفة تمامًا عما يُفترض أن يتبناه. وقد انتُخب بسبب كثرة الوافدين".

وتابع في تصريحات لاذعة، تُعدّ مفاجئة لزعيم عالمي: "إنه عمدة فظيع. إنه عمدة غير كفؤ، بل هو عمدة فظيع، شرير، ومقرف". وأضاف: "أعتقد أنه قام بعمل كارثي. لندن مكان مختلف".

لكن مكتب رئيس الوزراء رفض بشدة تصريحات الرئيس الأميركي. وقال السكرتير الصحفي لرئيس الوزراء: "هذه التصريحات خاطئة".

وقال: يقوم عمدة لندن بعمل ممتاز في لندن، حيث يوفر وجبات مدرسية مجانية في المدارس الابتدائية، ويساهم في تنقية هواء لندن من خلال أكبر منطقة هواء نقي في العالم، ويبدأ ببناء أعداد قياسية من المساكن الاجتماعية.

وأكد المكتب: رئيس الوزراء فخور للغاية بإنجازات عمدة لندن، ويفخر بأن يعتبره زميلًا وصديقًا.

وزيرة الثقافة

وفي وقت سابق، ردّت وزيرة الثقافة البريطانية ليزا ناندي على هجوم ترامب على السير صادق.

وقالت لشبكة سكاي نيوز: "أنا أختلف بشدة مع هذه التصريحات".

وأكدت: "يقوم صادق بعمل رائع، وكان في طليعة الجهود المبذولة لتوفير السكن بأسعار معقولة، وتحسين وسائل النقل".