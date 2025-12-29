إيلاف من موسكو: اتهمت موسكو، اليوم الإثنين، كييف بإطلاق هجوم جوي استهدف مقر إقامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في منطقة نوفغورود، شمال غربي البلاد، معلنة أنها ستعيد تقييم موقفها من المفاوضات الجارية بشأن إنهاء الحرب، عقب ما وصفته بـ”الهجوم الإرهابي”.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في بيان رسمي، إن أوكرانيا أطلقت ليل الأحد–الإثنين 91 طائرة مسيّرة باتجاه المقر الرسمي للرئيس بوتين في نوفغورود، الواقعة بين موسكو وسان بطرسبرغ، مضيفًا أن الدفاعات الجوية الروسية تمكنت من إسقاطها بالكامل دون تسجيل خسائر.

واعتبر لافروف أن العملية “محاولة استهداف مباشرة لرمز سيادة الدولة الروسية”، مشيرًا إلى أن موسكو حددت بالفعل أهدافًا لضربات انتقامية، وستقوم بـ”مراجعة موقفها التفاوضي” في ضوء هذا التصعيد.

وصرح مساعد الرئيس الروسى، يورى أوشاكوف، بأن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أعرب خلال اتصال هاتفى مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، عن صدمته وغضبه الشديدين، إزاء محاولة "كييف" مهاجمة مقر إقامة الرئيس بوتين.

وقال أوشاكوف للصحفيين: «لقد صدم الرئيس الأمريكى بهذا الخبر (بشأن الهجوم على مقر إقامة بوتين)، لقد كان غاضبا للغاية، وقال إنه لا يستطيع حتى أن يتخيل مثل هذه الأعمال المجنونة (من جانب أوكرانيا)».

وتابع: «أكد فلاديمير بوتين أن روسيا تعتزم مواصلة العمل بشكل وثيق وبنّاء مع شركائها الأمريكيين لإيجاد سبل لتحقيق السلام».

وأضاف: «أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن بعض النتائج التى حققها فريق زيلينسكى، والتى تسير تحديداً فى هذا الاتجاه (نحو التوصل إلى تسوية)، ولكن مع ذلك، فى تقييمنا، فإنها تترك مجالاً لتفسيرات مختلفة من قبل سلطات كييف من أجل تجنب الوفاء بالتزاماتها».