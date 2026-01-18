إيلاف من لندن: نشر موقع "إيران انترناشيونال" منشوراً للسفير الأميركي السابق لدى إسرائيل دانيال شابيرو، أكد خلاله أن وصف دونالد ترامب لخامنئي بأنه "عديم العقل" وتحدثه عن الحاجة إلى قائد جديد لإيران يدفعانه إلى الاعتقاد بأن ترامب يعتزم هذا الأسبوع قتل خامنئي.

وأضاف شابيرو أن قتل خامنئي واستهداف قواعد الحرس الثوري وقوات الباسيج وحده لا يكفي لإسقاط النظام، وأن تغيير الحكم سيتم على يد الشعب الإيراني نفسه.

وبحسب قوله، فإن دعم الشعب الإيراني في طريقه إلى نيل الحرية يتطلب تركيزًا مستمرًا ويعتمد في الغالب على أدوات غير عسكرية، ولا يمكن تحقيقه عبر هجوم عابر لمرة واحدة.

حرب كلامية بين ترامب والمرشد الإيراني

كان المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، قد حمل يوم السبت، الرئيس دونالد ترامب مسؤولية أسابيع من المظاهرات التي قالت منظمات حقوقية إنها أدت إلى أكثر مقتل آلاف الأشخاص.

قال خامنئي، بحسب وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية: "نعتبر الرئيس الأمريكي مجرماً بسبب الخسائر والأضرار والافتراءات التي ألحقها بالأمة الإيرانية".

اندلعت الاحتجاجات في 28 ديسمبر (كانون الأول) بسبب المصاعب الاقتصادية وتحولت إلى مظاهرات واسعة النطاق تطالب بإنهاء الحكم الديني في الجمهورية الإسلامية.

وهدد ترامب مراراً وتكراراً بالتدخل، بما في ذلك التهديد باتخاذ "إجراءات قوية للغاية" إذا أعدمت إيران المتظاهرين.

لكن يوم الجمعة، وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، شكر قادة طهران، قائلاً إنهم ألغوا عمليات الإعدام الجماعي. وقالت إيران إنه "لا توجد خطة لإعدام أي شخص".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن خامنئي قال في تصريحات بدت وكأنها رد على ترامب: "لن نجر البلاد إلى الحرب، لكننا لن ندع المجرمين المحليين أو الدوليين يفلتون من العقاب".

وفي مقابلة مع موقع بوليتيكو يوم السبت، قال ترامب "حان الوقت للبحث عن قيادة جديدة في إيران" ودعا إلى إنهاء حكم خامنئي الذي دام 37 عاماً.

وفي مقابلة منفصلة مع رويترز يوم الأربعاء، قال ترامب إن شخصية رضا بهلوي "تبدو لطيفة للغاية"، لكنه أعرب عن عدم يقينه بشأن ما إذا كان بهلوي سيتمكن من حشد الدعم داخل إيران لتولي السلطة في نهاية المطاف، أم لا.

(السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل دانيال شابيرو)