إيلاف من لندن: لطالما كان رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير، الذي تلطخت سمعته بشدة بسبب حرب العراق عام 2003، شخصية مثيرة للجدل في الشرق الأوسط.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قرر يوم الجمعة، تعيين السياسي المخضرم البالغ من العمر 72 عاماً عضواً في اللجنة التنفيذية لـ "مجلس السلام" الوليد للمساعدة في الإشراف على غزة.

وقال يوم السبت إنه "يتشرف" باختياره من قبل ترامب للانضمام إلى اللجنة، مضيفاً أنه يتطلع إلى العمل مع "زملاء آخرين بما يتماشى مع رؤية الرئيس الأميركي لتعزيز السلام والازدهار".

كما رحب بتشكيل لجنة فلسطينية برئاسة نائب وزير السلطة الفلسطينية السابق علي شعث، والتي بدأت عملها في القاهرة يوم الجمعة لإدارة قطاع غزة بعد الحرب، واصفاً ذلك بأنه "خطوة هائلة إلى الأمام".

وقال بلير في بيان: "إن ذلك يمنح الأمل لسكان غزة بأن يكون لهم مستقبل مختلف عن الماضي، وللإسرائيليين بأن يكون لهم جار لا يهدد أمنهم".

وقد أشير في بعض التقارير الإعلامية إلى أن بلير ساهم في صياغة خطة الزعيم الأميركي المكونة من 20 نقطة بشأن غزة إلى جانب جاريد كوشنر، صهر ترامب ومستشاره.

الهجوم على بلير بسبب دوره في غزو العراق

يتمتع بلير بخبرة واسعة في المنطقة، حيث أمضى ثماني سنوات كمبعوث للجنة الرباعية للشرق الأوسط المكونة من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا، لكن مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي سارعوا إلى الإشارة إلى دوره في دعم أدلة كاذبة على وجود أسلحة كيميائية عراقية لتبرير غزو عام 2003.

أعلن ترامب بالفعل نفسه رئيساً لمجلس الإدارة، وأعلن يوم الجمعة أن عضويته الكاملة ستشمل بلير، بالإضافة إلى كوشنر، ووزير الخارجية ماركو روبيو، وستيف ويتكوف، شريك ترامب التجاري الذي تحول إلى مفاوض يجوب العالم، وقال البيت الأبيض في بيان لهم إنهم جميعاً "قادة ذوو خبرة في مجالات الدبلوماسية والتنمية والبنية التحتية والاستراتيجية الاقتصادية".

النقاد يرونها "فكرة مروعة"

لكن النقاد جادلوا بأن بلير لم يحقق الكثير كمبعوث للشرق الأوسط وأنه غير مؤهل للعب دور صانع السلام، حيث أنه مكروه من قبل العديد من العرب ومُشوّه السمعة في بريطانيا لانضمامه إلى الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق.

حافظ بلير على دور إقليمي غير رسمي من خلال معهده للتغيير العالمي وأدواره الاستشارية المختلفة.

وعندما طُرحت فكرة تولي بلير منصباً رفيعاً في إدارة غزة لأول مرة، بدا أن إسرائيل ترحب بهذه الخطوة. ويُقال إنه يتمتع بعلاقة جيدة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو.

"لطالما كان لديه ركن من قلبه مكرس للمشروع غير المكتمل المتمثل في تهدئة هذا الصراع"، هذا ما قاله رئيس الوزراء السابق إيهود باراك لصحيفة واشنطن بوست.

"هذه فكرة مروعة للغاية"، هكذا صرّح مصطفى البرغوثي، رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، لشبكة سي إن إن في ذلك الوقت.

ظل بلير غير نادم على انضمامه إلى غزو عام 2003، الأمر الذي أثار اتهامات بأنه كان "كلباً مطيعاً" للرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش، لكنه أعرب عن أسفه بشأن الإخفاقات الاستخباراتية وعدم وجود تخطيط لما بعد الحرب.

من هو توني بلير؟

أصبح بلير الشاب أول مشرع عن حزب العمال المنتمي إلى يسار الوسط في عام 1983. وفي غضون 11 عامًا، كان يقود الإصلاح كزعيم للحزب.

أصبح رئيسًا للوزراء في عام 1997 - وهو أول فوز من بين ثلاثة انتصارات في الانتخابات العامة، وهو إنجاز غير مسبوق لحزب العمال - وفي سن 43، أصبح أصغر زعيم لبريطانيا منذ عام 1812.

خلال فترة ولايته التي امتدت 10 سنوات، أشرف بلير، وهو مسيحي ملتزم، على فترة من الازدهار، وسن تغييرات دستورية رئيسية، ووسع نطاق حقوق المثليين، كما نجح في إبرام اتفاقية سلام تاريخية في أيرلندا الشمالية، لكن حظوظه السياسية تغيرت في أعقاب هجمات 11 سبتمبر (أيلول).

وقد تظاهر سابقاً مليون شخص في لندن ضد غزو العراق، وتدهورت سمعته المحلية أكثر بعد أن ثبت أن الأدلة على الحرب معيبة، وتمت الإطاح به من منصبه عام 2007 بعد صراع على السلطة.