إيلاف من واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الوقت حان للبحث عن قيادة جديدة في إيران، معتبراً أن المرشد الإيراني علي خامنئي يتحمل مسؤولية "التدمير الكامل لبلاده".

وأضاف ترامب في تصريحات لموقع "بوليتيكو"، عقب اطلاعه على منشورات نشرها خامنئي على منصة إكس: "القيادة لا تكون بالخوف والموت، ما هو مذنب به، بصفته قائدا لبلد، هو التدمير الكامل للدولة واستخدام العنف بمستويات لم تشاهد من قبل".

وردا على اتهامات خامنئي له بأنه متعجرف، فضلاً عن اتهامه للرئيس الأميركي بالتحريض على الاضطرابات وسقوط قتلى، قال ترامب إن حكام طهران يعتمدون على القمع والعنف للحفاظ على السيطرة"، مضيفا: "ينبغي على القيادة أن تركز على إدارة شؤون البلاد بشكل صحيح، لا قتل الناس بالآلاف للحفاظ على الحكم".

وبشأن الاحتجاجات الأخيرة، أشار ترامب إلى أن "آلاف المتظاهرين قتلوا خلال الأسابيع الماضية"، لافتا إلى أنه لوح سابقا بخيار التدخل العسكري قبل أن يغير موقفه بعد تلقيه معلومات تفيد بتوقف أعمال القتل، قائلاً: "أفضل قرار اتّخذ أخيراً هو عدم شنق أكثر من 800 شخص قبل أيام".

مهاجما المرشد، وصف ترامب خامنئي بأنه "رجل مريض"، وقال: "بلاده أصبحت أسوأ مكان للعيش في العالم بسبب سوء القيادة"، مؤكداً أن "القيادة تقوم على الاحترام، لا على الخوف والموت".