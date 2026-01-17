إيلاف من لندن: شهد محيط السفارة الإيرانية في العاصمة البريطانية أعمال عنف وشغب واشتباكات وأصيب عدد من ضباط الشرطة بجروح.

أسفرت الاشتباكات عن اعتقالات، وفقًا لشرطة العاصمة لندن، التي تعرض ضباطها لإلقاء مقذوفات.

وأكد مسعفون نقل أربعة أشخاص إلى المستشفى بعد استدعاء خدمة إسعاف لندن إلى منطقة الاضطرابات في جنوب كنسينغتون الساعة 8:45 مساءً.

وقالت شرطة العاصمة البريطانية إن عددًا من ضباطها أصيبوا بجروح، وأظهرت لقطات متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي إصابة متظاهرين أيضًا خلال مظاهرات يوم الجمعة.

تأتي أعمال العنف هذه بعد أسابيع من الاحتجاجات في إيران التي انتهت بقمع عنيف من قبل النظام الحاكم. وكانت المظاهرات، التي انطلقت في البداية بسبب تدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، قد تصاعدت لتتحدى النظام الحاكم نفسه.

وفي يوم السبت، أكد متحدث باسم شرطة العاصمة إصابة أربعة ضباط بجروح طفيفة خلال الاشتباكات، واعتقال 14 شخصًا.

اقتحام ملكية خاصة

وقال: "خلال احتجاج أمام السفارة الإيرانية يوم الجمعة 16 يناير/كانون الثاني، اقتحم أحد المتظاهرين ملكية خاصة بشكل غير قانوني، وتسلق عدة شرفات إلى سطح السفارة، وأزال علمها".

وقد بذلت مجموعة من المتظاهرين جهودًا لمنع اعتقاله، واستخدمت الشرطة أساليب تفريق لضمان سلامة المعنيين ومنع المزيد من الاضطرابات.

وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض على الرجل للاشتباه في ارتكابه جرائم تخريب، واقتحام ممتلكات دبلوماسية، والاعتداء على رجال الشرطة. ولا يزال رهن الاحتجاز.

كما أُلقي القبض على 13 شخصًا آخرين لارتكابهم عدة جرائم، من بينها الشغب العنيف، والاعتداء على عامل طوارئ، والتخريب، واقتحام مبانٍ دبلوماسية. وأفادت خدمة الإسعاف أنه بالإضافة إلى المصابين الذين نُقلوا إلى المستشفى، قام المسعفون بتقييم حالة مريضين آخرين في موقع الحادث وسمحوا لهما بالخروج.