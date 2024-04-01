  • العدد 8394 السبت 20 أبريل 2024
  • آخر تحديث 11:34:15 GMT
اشترك في رسالتنا البريدية
إيلاف
loader
الانتخابات الأميركية 2024حرب غزةمذيعة إيلاف الذكيةالأزمة الأوكرانيةالسودانإيران

الذكاء الاصطناعي

elaphيستخدم الذكاء الاصطناعي لإنشاء عوالم افتراضية ثلاثية الأبعاد تجعل الطلاب في ويست سوفوك كوليدج أكثر انغماسا في المواد الدراسية

هل يُخرج الذكاء الاصطناعي التدريس من "العصر الفيكتوري"؟

بي. بي. سي.
elaphالذكاء الاصطناعي للتحقق من الصور واكتشاف التزوير

الذكاء الاصطناعي للتحقق من الصور واكتشاف التزوير

بي. بي. سي.
elaphشركة Meta بدأت باختبار روبوت الذكاء الاصطناعي الذي طورته مع تطبيق

ميتا تختبر الذكاء الاصطناعي في "إنستغرام"

وكالة الأنباء العراقية (واع)
elaphالحرب على غزة انتقلت إلى مستوى ثان لا يقل عن الدمار والحصار

الذكاء الاصطناعي في إسرائيل.. أداة "سحرية" لتتبع عناصر حماس

إيلاف- متابعة
elaphمايكروسوفت تستثمر في اليابان

مايكروسوفت تستثمر 2.9 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي باليابان

إيلاف- متابعة
elaphالرئيسان الكوري الجنوبي يون سوك يول والأميركي جو بايدن خلال زيارة الى مصنع لشركة سامسونغ في العام 2022

كوريا الجنوبية ستستثمر 7 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي بحلول 2027

أ. ف. ب.
elaphكلوب وأرتيتا وغوارديولا.. الصراع المثير على لقب البريميرليغ

"الذكاء الاصطناعي" يحدد هوية بطل الدوري الإنكليزي.. فمن هو؟

إيلاف- متابعة
elaphشعار

ميتا ستضع علامات لتمييز المحتوى المطور بالذكاء الاصطناعي

أ. ف. ب.
elaphمحرك غوغل يهمين على سوق البحث على الانترنت بنسبة 80 في المئة

الفايننشال تايمز: غوغل يدرس فرض رسوم على استخدامات الذكاء الاصطناعي

بي. بي. سي.
elaphالذكاء الاصطناعي يأخذ مرضى السرطان

الذكاء الاصطناعي يأخذ مرضى السرطان "قبل رحيلهن" لمستقبل مفعم بالحب

بي. بي. سي.
المزيد
قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على واتساب
إضغط هنا للإشتراك

الأكثر قراءة

إطلاق صواريخ اسرائيلية صوب أصفهان الإيرانية

إطلاق صواريخ اسرائيلية صوب أصفهان الإيرانية

إيلاف- متابعة
  • منذ يوم
  • 1
الضربة الإسرائيلية لإيران في ليلة ميلاد المرشد خامنئي.. مصادفة؟

الضربة الإسرائيلية لإيران في ليلة ميلاد المرشد خامنئي.. مصادفة؟

إيلاف- متابعة
  • منذ يوم
  • 0
ماسك ساخراً من إسرائيل وإيران: دولاراتنا تفجر دولاراتنا الأخرى!

ماسك ساخراً من إسرائيل وإيران: دولاراتنا تفجر دولاراتنا الأخرى!

فريق التحرير
  • منذ يوم
  • 0
الوعد الصادق بددت أسطورة إسرائيل التي لا تقهر!

الوعد الصادق بددت أسطورة إسرائيل التي لا تقهر!

نصر المجالي
  • منذ ٢ أيام
  • 2
وإذ المرشد الأعلى يعاني من دونية وتفوق!

وإذ المرشد الأعلى يعاني من دونية وتفوق!

نصر المجالي
  • منذ ٢٣ ساعات
  • 1
كيف أدى طعن أسقف آشوري في سيدني إلى تصاعد التوترات؟

كيف أدى طعن أسقف آشوري في سيدني إلى تصاعد التوترات؟

بي. بي. سي.
  • منذ ١٦ ساعات
  • 1

إخترنا لكم

سكوتلاند يارد تعتذر علنيا!

سكوتلاند يارد تعتذر علنيا!

نصر المجالي
  • منذ ١٧ ساعات
  • 0
وإذ المرشد الأعلى يعاني من دونية وتفوق!

وإذ المرشد الأعلى يعاني من دونية وتفوق!

نصر المجالي
  • منذ ٢٣ ساعات
  • 1
الضربة الإسرائيلية لإيران في ليلة ميلاد المرشد خامنئي.. مصادفة؟

الضربة الإسرائيلية لإيران في ليلة ميلاد المرشد خامنئي.. مصادفة؟

إيلاف- متابعة
  • منذ يوم
  • 0
إطلاق صواريخ اسرائيلية صوب أصفهان الإيرانية

إطلاق صواريخ اسرائيلية صوب أصفهان الإيرانية

إيلاف- متابعة
  • منذ يوم
  • 1
دبلوماسية إسرائيلية: حان وقت ردع إيران

دبلوماسية إسرائيلية: حان وقت ردع إيران

نصر المجالي
  • منذ ٢ أيام
  • 1
عين إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية

عين إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية

نصر المجالي
  • منذ ٢ أيام
  • 1