العدد 8394 السبت 20 أبريل 2024
آخر تحديث 11:34:15 GMT
اشترك في رسالتنا البريدية
أول يومية إليكترونية | صدرت من لندن 21 مايو 2001
إيلاف المغرب
مدونات إيلاف
أخبار
خليجية
عربية
دولية
وجوه
الأخيرة
اقتصاد
نفط وطاقة
قطاعات
مال وأعمال
اقتصاد
شركات
تكنولوجيا
بيئة
ثقافات
إبداع
أضواء
أخبار الأدب والفن
خالد منذ أربعة قرون
انطولوجيا إيلاف الشعرية
ترفيه
نجوم
سينما
راديو وتلفزيون
غناء
مجتمع فني
كلام في الفن
مختارات
لايف ستايل
موضة وأزياء
سيارات
مشاهير
سفر
ساعات
رياضة
كرة قدم
تنس
كرة سلة
العاب قوى
رياضات أخرى
رياضات ميكانيكية
مذاقات
طبق اليوم
أذواق
لمحات
حلا
قضايا
إتقان
أدوات
بريد
صحة وعلوم
كتَّاب إيلاف
فضاء الرأي
جريدة الجرائد
فيديو
ترفيه
نيوميديا
لايف ستايل
بريطانيا: أوروبا تواجه أكبر تحدٍّ أمني منذ 1945
وزير خارجية إيران: أسلحة إسرائيل تشبه ألعاب أطفالنا
العراق: ضربة تحمل "بصمات إسرائيلية" تقتل عنصرًا من "الحشد الشعبي"
الشرق الأوسط يدخل المجهول بعد الضربة على إيران المنسوبة لإسرائيل
الأمم المتحدة تندد بتزايد أعمال العنف الجنسي خلال النزاعات في 2023
وفاة رائد الفضاء السوري محمد فارس
حماس تبحث عن مأوى جديدة: هل ستغادر قطر؟
رأس الأولويات
جبريل: الغرب تجاهل السودان بسبب تسيسه للوضع الإنساني
الذكاء الاصطناعي وإعادة تحميل اقتصادنا
الانتخابات الأميركية 2024
حرب غزة
مذيعة إيلاف الذكية
الأزمة الأوكرانية
السودان
إيران
الرئيسية
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
هل يُخرج الذكاء الاصطناعي التدريس من "العصر الفيكتوري"؟
بي. بي. سي.
الأخيرة
بي بي سي
الذكاء الاصطناعي
منذ يوم
(0)
الذكاء الاصطناعي للتحقق من الصور واكتشاف التزوير
بي. بي. سي.
بي بي سي
الذكاء الاصطناعي
منذ ٢ أيام
(0)
ميتا تختبر الذكاء الاصطناعي في "إنستغرام"
وكالة الأنباء العراقية (واع)
الذكاء الاصطناعي
منذ ٤ أيام
(0)
الذكاء الاصطناعي في إسرائيل.. أداة "سحرية" لتتبع عناصر حماس
إيلاف- متابعة
إسرائيل
دولية
حرب غزة
الذكاء الاصطناعي
منذ ٨ أيام
(1)
مايكروسوفت تستثمر 2.9 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي باليابان
إيلاف- متابعة
اقتصاد
الذكاء الاصطناعي
منذ ٩ أيام
(0)
كوريا الجنوبية ستستثمر 7 مليارات دولار في الذكاء الاصطناعي بحلول 2027
أ. ف. ب.
قطاعات
تكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي
منذ ١٠ أيام
(0)
"الذكاء الاصطناعي" يحدد هوية بطل الدوري الإنكليزي.. فمن هو؟
إيلاف- متابعة
كرة قدم
الذكاء الاصطناعي
منذ ١١ أيام
(0)
ميتا ستضع علامات لتمييز المحتوى المطور بالذكاء الاصطناعي
أ. ف. ب.
شركات
تكنولوجيا
الذكاء الاصطناعي
منذ ١٤ أيام
(0)
الفايننشال تايمز: غوغل يدرس فرض رسوم على استخدامات الذكاء الاصطناعي
بي. بي. سي.
بي بي سي
شركات
الذكاء الاصطناعي
منذ ١٥ أيام
(0)
الذكاء الاصطناعي يأخذ مرضى السرطان "قبل رحيلهن" لمستقبل مفعم بالحب
بي. بي. سي.
بي بي سي
الذكاء الاصطناعي
منذ ١٨ أيام
(0)
المزيد
كن في قلب الحدث
اختبر مع إيلاف تجربة جديدة في استقبال الأخبار
إشترك اليوم
انضم الأن إلى نشرتنا البريدية
قراؤنا من مستخدمي واتساب
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على واتساب
إضغط هنا للإشتراك
الأكثر قراءة
إطلاق صواريخ اسرائيلية صوب أصفهان الإيرانية
إيلاف- متابعة
إسرائيل
دولية
إيران
منذ يوم
1
الضربة الإسرائيلية لإيران في ليلة ميلاد المرشد خامنئي.. مصادفة؟
إيلاف- متابعة
إسرائيل
دولية
إيران
منذ يوم
0
ماسك ساخراً من إسرائيل وإيران: دولاراتنا تفجر دولاراتنا الأخرى!
فريق التحرير
إسرائيل
الولايات المتحدة
دولية
إيران
منذ يوم
0
الوعد الصادق بددت أسطورة إسرائيل التي لا تقهر!
نصر المجالي
إسرائيل
عربية
إيران
حرب غزة
منذ ٢ أيام
2
وإذ المرشد الأعلى يعاني من دونية وتفوق!
نصر المجالي
إسرائيل
إيران
حرب غزة
منذ ٢٣ ساعات
1
كيف أدى طعن أسقف آشوري في سيدني إلى تصاعد التوترات؟
بي. بي. سي.
دولية
بي بي سي
منذ ١٦ ساعات
1
إخترنا لكم
سكوتلاند يارد تعتذر علنيا!
نصر المجالي
إسرائيل
بريطانيا
دولية
منذ ١٧ ساعات
0
وإذ المرشد الأعلى يعاني من دونية وتفوق!
نصر المجالي
إسرائيل
إيران
حرب غزة
منذ ٢٣ ساعات
1
الضربة الإسرائيلية لإيران في ليلة ميلاد المرشد خامنئي.. مصادفة؟
إيلاف- متابعة
إسرائيل
دولية
إيران
منذ يوم
0
إطلاق صواريخ اسرائيلية صوب أصفهان الإيرانية
إيلاف- متابعة
إسرائيل
دولية
إيران
منذ يوم
1
دبلوماسية إسرائيلية: حان وقت ردع إيران
نصر المجالي
إسرائيل
عربية
إيران
منذ ٢ أيام
1
عين إسرائيل على المنشآت النووية الإيرانية
نصر المجالي
إسرائيل
عربية
إيران
منذ ٢ أيام
1