إيلاف من لندن: يُعد رأس السنة الجديدة أحد أكثر المناسبات إثارة في العالم، وفي ظل الثورة المعلوماتية والتواصلية، فإن الملايين حول العالم يتابعون الاحتفال بالسنة الجديدة في كل مكان من الشرق إلى الغرب، ويستقر في العقل العالمي أن أستراليا هي أول مكان في العالم يتحفل بقدوم العام الجديد، والمعلومة ليست دقيقة بما يكفي على الرغم من رسوخها عالمياً.

Happy New Year Australia! Here's the fireworks display at Sydney Harbour Bridge! #NewYear pic.twitter.com/QW0fWFGDBP — Untoz (@Untozx) December 31, 2025

في لندن، سيتم الاحتفال بقدوم عام 2026 بدقات ساعة بيغ بن الشهيرة عند منتصف الليل، يليها أكبر عرض سنوي للألعاب النارية في المملكة المتحدة بالقرب من عين لندن.

لكن لا تحتفل جميع الدول برأس السنة الجديدة في نفس الوقت بالطبع فما هي الدول التي تحتفل أولاً وآخراً برأس السنة الجديدة؟

أي دولة تحتفل برأس السنة الجديدة أولاً؟

تقع المملكة المتحدة على توقيت غرينتش (GMT) الذي يستخدم كصيغة زمنية موحدة دوليًا.

بمعنى آخر، يعتبر توقيت غرينتش هو المنطقة الزمنية الأساسية، ويتم قياس المناطق الزمنية الأخرى من خلال مدى انحرافها عن توقيت غرينتش.

ولهذا السبب، فبينما تحتفل جميع الدول بقدوم العام الجديد في منتصف الليل، قد يبدو الأمر كما لو أنها تحتفل به في وقت أبكر أو لاحق من المملكة المتحدة.

عموماً، ينظر البريطانيون إلى أستراليا باعتبارها أول دولة تستقبل العام الجديد، ولكن هناك العديد من الدول الأخرى التي تسبقها في ذلك.

ستكون جزيرة كيريتيماتي - المعروفة أيضًا باسم جزيرة عيد الميلاد - وسلسلة من 10 جزر أخرى غير مأهولة بالسكان في الغالب في وسط المحيط الهادئ، أول من سيحتفل بقدوم عام 2026، وتحتفل كل من تونغا ونيوزيلندا وساموا بالعام الجديد، قبل شرق أستراليا ثم وسط أستراليا.

أين سيحلّ العام الجديد أخيراً؟

بشكل عام، ستكون الدول الواقعة في أقصى الغرب على خريطة المملكة المتحدة آخر من يحتفل بالعام الجديد.

ستكون جزيرتان غير مأهولتين بالسكان، تحملان اسمي جزيرة بيكر وجزيرة هاولاند، وتقعان جنوب غرب هاواي ، آخر جزيرتين تشهدان حلول عام 2026.

تُعد الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من آخر الدول التي تحتفل بقدوم العام الجديد، حيث يتعين على نيويورك وواشنطن العاصمة الانتظار حتى الساعة 5 صباحًا بتوقيت غرينتش للاحتفال بقدوم عام 2026.

متى يبدأ العام الجديد حول العالم؟

تختلف تقاليد رأس السنة الجديدة من بلد إلى آخر.

بغض النظر عن موعد حلول عام 2026، ستستقبل الدول في جميع أنحاء العالم العام الجديد بتقاليد واحتفالات متنوعة.

بحسب توقيت غرينتش، هذا هو الوقت الذي ستستقبل فيه أماكن مختلفة حول العالم عام 2026:

31 ديسمبر (كانون الأول)

الساعة العاشرة صباحاً في جزيرة كريسماس

10:15 صباحاً جزر تشاتام/نيوزيلندا

11:00 صباحًا بتوقيت نيوزيلندا

12:00 مساءً فيجي

الساعة الواحدة ظهراً: معظم أنحاء أستراليا

الساعة الثانية مساءً بتوقيت كوينزلاند، أستراليا

2:30 مساءً، الإقليم الشمالي، أستراليا

الساعة 3 مساءً في اليابان، كوريا الجنوبية، كوريا الشمالية

4:00 مساءً الصين، الفلبين، سنغافورة

الساعة الخامسة مساءً بتوقيت إندونيسيا وتايلاند

5:30 مساءً ميانمار وجزر كوكوس

الساعة السادسة مساءً في بنغلاديش

6:15 مساءً نيبال

الساعة 6:30 مساءً - معظم أنحاء الهند

الساعة 7 مساءً بتوقيت باكستان

7:30 مساءً أفغانستان

الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أذربيجان

8:30 مساءً إيران

9 مساءً: روسيا، أوكرانيا، السعودية، العراق، تركيا

الساعة العاشرة مساءً في اليونان وإسرائيل

الساعة 11 مساءً: ألمانيا، فرنسا، إسبانيا، سويسرا، إيطاليا

منتصف الليل في المملكة المتحدة، أيسلندا، والبرتغال

1 يناير (كانون الثاني)

الساعة الثانية صباحاً في غرينلاند

03:00 البرازيل والأرجنتين وأوروغواي

الساعة الرابعة صباحاً: أجزاء من كندا وفنزويلا وبورتوريكو

الساعة الخامسة صباحاً في معظم أنحاء الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية (بما في ذلك نيويورك وواشنطن العاصمة)

الساعة السادسة صباحاً في المكسيك

الساعة الثامنة صباحاً بتوقيت الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية

الساعة العاشرة صباحاً في هونولولو

12 ظهراً جزيرة بيكر وجزيرة هاولاند