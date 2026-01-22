إيلاف من واشنطن: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، في خطاب وصفه بالمفصلي، عن ملامح توجه جديد للسياسة الدولية، كاشفاً ما سماه خارطة طريق شاملة تتناول ملفات ساخنة تمتد من الشرق الأوسط إلى جنوب آسيا وأفريقيا، إلى جانب إطلاق مبادرة دولية جديدة لتسوية النزاعات حملت اسم مجلس السلام.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة نجحت، في يونيو الماضي، في تدمير القدرات النووية الإيرانية بشكل كامل، مشيراً في الوقت نفسه إلى انفتاح واشنطن على خيار الحوار مع طهران، في خطوة تجمع بين الضغط والديبلوماسية.

وفي ما يتعلق بالملف الفلسطيني، أعلن الرئيس الأميركي التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في قطاع غزة، موجهاً تحذيراً صارماً لحركة حماس، شدد فيه على أن استمرارها مرهون بتخليها عن السلاح، محذراً من عواقب وخيمة في حال عدم الامتثال.

وعلى صعيد النزاعات الدولية، قال ترامب إن إدارته تمكنت من إنهاء ثمانية صراعات حول العالم، في مقدمتها النزاع بين الهند وباكستان، معرباً عن تفاؤله بإمكانية التوصل إلى تسوية قريبة للحرب الروسية الأوكرانية، ضمن جهود يقودها مجلس السلام، مثمناً دعم الدول التي انضمت إلى هذه المبادرة.

أما في الشأن الأفريقي، فأعلن ترامب تبني الولايات المتحدة للموقف المصري في أزمة سد النهضة، معتبراً أن السد يؤثر على تدفق مياه نهر النيل، ومتعهدًا بالعمل على إيجاد حل يضمن الحقوق المائية لمصر ويحقق الاستقرار في المنطقة.

