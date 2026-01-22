إيلاف من لندن: أعلن عن تأجيل الانتخابات المحلية في 29 منطقة في إنجلترا ضمن إعادة هيكلة المجالس المحلية.

سيشهد أكثر من 4 ملايين شخص تأجيل انتخاباتهم المحلية في مايو/أيار المقبل، في بعض المناطق للعام الثاني على التوالي.

وأكد وزير في الحكومة يوم الخميس تأجيل الانتخابات المحلية لأكثر من 4 ملايين شخص في 29 منطقة تابعة للمجالس المحلية، وذلك ضمن إعادة هيكلة الحكومة للمجالس المحلية الإنجليزية.

وقال ستيف ريد، وزير الحكم المحلي، إن الغالبية العظمى من الانتخابات ستُجرى في موعدها المحدد في مايو/أيار، لكن بعضها سيُؤجل.

وتشمل المناطق التي لن تُجرى فيها الانتخابات في 7 مايو/أيار مجالس مدن لينكولن وإكستر ونورويتش وبيتربورو وبريستون، إلى جانب عدة مقاطعات مثل كانوك تشيس وهارلو وويلوين هاتفييلد وغرب لانكشاير، بالإضافة إلى مجالس مقاطعات شرق ساسكس وغرب ساسكس ونورفولك وسوفولك.

وقال تقرير لصحيفة (الغارديان) إن هذا القرار إضافةً إلى قرار سابق بتأجيل الانتخابات في تسع مناطق تابعة للمجالس المحلية في عام 2025، وهي: شرق ساسكس، وغرب ساسكس، وإسكس، وثوروك، وهامبشاير، وجزيرة وايت، ونورفولك، وسوفولك، وساري، وذلك في إطار إعادة تنظيم الحكم المحلي في إنجلترا.

ويعني هذا أن بعض الناخبين سيُحرمون من الإدلاء بأصواتهم لمدة عامين.

الاصلاح يدين

وقد أدان نايجل فاراج، زعيم حزب الإصلاح في المملكة المتحدة، هذا القرار الذي طال انتظاره، والذي يطعن حزبه في هذه الخطوة أمام القضاء. واتهم فاراج كير ستارمر بـ"التواطؤ مع مجالس حزب العمال وحزب المحافظين لإلغاء انتخابات 30 مجلسًا محليًا في 7 مايو".

وأضاف: "لقد سُلب حق ملايين الأشخاص في التصويت. ويخوض حزب الإصلاح في المملكة المتحدة معركةً ضد هذا الإنكار للديمقراطية أمام المحكمة العليا".

وكان حزب الإصلاح قد حقق نجاحًا في الانتخابات المحلية التي جرت في مايو الماضي، حيث فاز بأكثر من 600 مقعد وسيطر على 10 مجالس محلية، من بينها كينت ومقاطعة دورهام. كما أطاح الحزب بأغلبية حزب العمال التي بلغت 14 ألف مقعد في انتخابات فرعية برلمانية.

وقد شككت فلورنس إيشالومي، رئيسة لجنة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي عن حزب العمال، في هذا الوضع، قائلةً: "الديمقراطية ليست عيبًا يجب التخلص منه" خلال عملية إعادة التنظيم.

وقال النائب عن دائرة فوكسهول وكامبرويل غرين: "لا ينبغي أن تُجبر مجالسنا على الاختيار بين الخدمات الأساسية أو الانتخابات".

ستُجرى الانتخابات بعد تأجيل دام عامًا للناخبين في بعض المناطق، بما في ذلك انتخابات أعضاء مجالس مقاطعات إسكس وهامبشاير وجزيرة وايت.

وقال ريد: "تلقيتُ طلبًا إضافيًا هذا الصباح، وسأدرسه ثم أُبلغ المجلس بقراري. أما في جميع المناطق الأخرى، فستُجرى انتخابات المجالس كما هو مُخطط لها، حيث لم يُقدم الكثيرون أي دليل على أن ذلك سيؤخر إعادة التنظيم في مناطقهم".

وأضاف الوزير: "لمن يقولون إننا ألغينا جميع الانتخابات، لم نفعل. ولمن يقولون إن المجالس جميعها تابعة لحزب العمال، فهذا غير صحيح. لقد استفسرت، واستمعت، وتصرفت. لا مجال للمماطلة أو التلاعب بالسياسة، بل التركيز على تحسين أداء الحكم المحلي لخدمة السكان المحليين."

وتعتزم وزارة الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي إنهاء نظام الحكم المحلي ذي المستويين في معظم أنحاء إنجلترا، حيث تتولى مجالس المقاطعات والبلديات مسؤوليات مختلفة في المنطقة نفسها. وسيتم استبدال هذا النظام بمجموعة من السلطات الموحدة ذات المستوى الواحد.

وقال ريد: "بمجرد الاتفاق على المجالس الموحدة الجديدة، سنجري انتخابات لها في عام ٢٠٢٧".

واتهم جيمس كليفرلي، وزير الإسكان والمجتمعات والحكم المحلي في حكومة الظل المحافظة، ريد بمحاولة تحقيق مكسب سياسي.

قال: "من الواضح ما يريده - إنه يريد إلغاء جميع هذه الانتخابات. فلماذا لا يصرح بذلك صراحةً؟ لأنه يريد إلقاء اللوم على غيره. يريد أن يقول: 'لم أجبرهم على ذلك'. إنه يريد إيقاعهم في فخ سياسي."

رد ريد بأنه "لم يفرض شيئًا"، وقال إنه سعى إلى ضمان "نهج بقيادة محلية".