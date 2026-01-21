إيلاف من القاهرة: ضرب الدبلوماسي والسياسي المصري الدكتور مصطفى الفقي سقفاً جديداً في التعبير عن الدهشة والغضب مما يفعله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في العالم أجمع، وكتب الفقي عبر حسابه بمنصة إكس إن ترامب هو الخطر الحقيقي على كوكب الأرض.

وتابع :"لم يدر فى خاطرى ذات يوم من حياتى الدبلوماسية والسياسية أن أشهد مثل نموذج دونالد ترامب الرئيس الأمريكى الذى يحمل صفات غريبة وافدة على المسرح السياسى الدولى فى القرن الحادى والعشرين، فمن منا كان يتصور أن يأتى حاكم لا يخلو من نزعة استبدادية ونظرة ذاتية للسياسة والحكم فى بلاده وأن يمتد به الأمر إلى المساس بأمن واستقرار معظم سكان الكوكب".

وأكمل الفقي قائلاً :"يتحكم ترامب فى نزاعات ويوزع مظاهر التأييد والرضا وأسباب الترهيب والقلق والخوف أيضًا بحيث يبدو العالم بحق قرية يجرى العدوان عليها وقطع الرؤوس إذا طالت، وقهر الشعوب إذا سعت إلى تحرير الإرادة والتمكين السياسى، فالرئيس الأميركي الحالى جاء وسط صخب ضخم من الوعود الوردية والتهديدات اليومية ومحاولة ابتلاع الثروات والسطو على المقدرات، والعبث بالممرات المائية شرقًا وغربًا، وترويع الدول الصغيرة وإقرار مبدأ نهب ثروات الغير ونشر النزاعات المسلحة على خريطة العالم بدعوى صناعة الاستقرار ومحاولة تسوية النزاعات المختلفة وفقًا لأجندة أمريكية تقوم – للأسف- على منهج عنصرى وبأسلوبٍ عدوانى يعبث بالميزان التجارى مع الدول ويضرب ديمقراطية العلاقات الدولية فى مقتل".

وأضاف السياسي المصري :"ترامب يعطى من يشاء ويمنع عمن لا يريد. إننا كنا نتصور أن يأتى إلى قمة السلطة الرئاسية فى الولايات المتحدة رئيس قوى يكبح جماح التطرف ويسعى إلى عالم مستقر يسوده السلام وتستقر فيه الحريات وتزدهر الدولة الوطنية، ولكن الذى حدث غير ذلك تمامًا فقد ارتفعت الحواجز بين الشعوب وزادت المسافات بين الأمم ولم نعد قادرين على ترقب ما هو قادم أو التنبؤ بمستقبل البشرية".

وعن المخططات المقبلة قال الفقي :"كل يوم يحمل إلينا المزيد من الأخبار وفيها ما يدعو إلى الدهشة والاستنكار، بل والإعلان صراحة عن مخططات قادمة لالتهام شعوب أخرى والاستيلاء على دول قائمة وكيانات سياسية مستقرة بمنطق القوة بل بلغ الأمر إلى حد اختطاف رئيس دولة مجاورة ذات سيادة – مهما كانت جرائمه- بملابس نومه ونقله إلى الولايات المتحدة لمحاكمته هناك، إنها تصرفات غريبة غير مسبوقة وذات دلالة خطيرة على غياب الشرعية واختفاء القانون والاستهانة بالمواثيق التى أقرها المجتمع البشرى فى مسيرته الطويلة".

وعن الجانب الجيد في شخصية ترامب قال الفقي :"وإذا أمعنا النظر فى النموذج الترامبى لوجدنا من بين أفكاره ما يدعو إلى التأييد والتجاوب فهو ضد «المثلية» بكل أنواعها وذلك تفكير يتسق مع الطبيعة البشرية وأخلاقيات الأديان، كذلك فإنه يشن حربًا شعواء على المخدرات التى تعصف بالشباب وتطيح بالعقول وتدمر الأجيال القادمة، فنحن معه فيما يتفق مع طبيعة البشر وفلسفة الكون ولكننا لسنا كذلك بالتأكيد فيما يتصل بسياساته المتشددة وقراراته العشوائية ومنهجه فى التفكير وأساليبه فى التنفيذ".

واختتم الفقي :"ولذلك فإننا نرى أن ما يحدث فى عالمنا المعاصر وما يصدر من قرارات غربى الأطلنطى هى علامات ونذر لمستقبل غامض يجعل الديمقراطية الغربية تتجه برمتها إلى الانهيار بعد تراجع واضح وضغوط من الأقوياء على الدول الصغيرة والمجتمعات المقهورة، ولعل مأساة الشعب الفلسطينى هى أوضح دليل على ما نقول وشاهد على ما نرى، وهكذا فالمجتمع الدولى يواجه امتحانًا عسيرًا ينذر بالدخول إلى ساحة حرب عالمية على نحو يدعو الجميع إلى مراجعة حساباته وضبط قراراته فذلك هو قارب النجاة للبشر كل البشر".